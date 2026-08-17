Per l’inizio del campionato di Serie A dovremo aspettare ancora qualche giorno, ma il calcio italiano ha già preso il via nel weekend di ferragosto, e continuerà lunedì con i 32esimi di Coppa Italia, e qui analizziamo il derby emiliano-romagnolo del Mapei Stadium. Pronostico Sassuolo-Cesena 17 agosto 2026.

Pronostico Sassuolo-Cesena 17 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Cesena match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Primo test per il nuovo Sassuolo di Alberto Aquilani che sostituisce Fabio Grosso, passato alla Fiorentina dopo una grande stagione con i neroverdi che non sarà facile da replicare per la squadra emiliana che non ha ancora terminato il calciomercato e in questi giorni l’attenzione è concentrata soprattutto sul futuro di Pinamonti. L’attaccante è finito nel mirino della Lazio, che lo corteggia da settimane. In caso di partenza, il club neroverde dovrebbe quindi trovare un centravanti all’altezza per sostituirlo. La squadra neroverde sarà poi chiamata a un debutto complicato in campionato, in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Maurizio Sarri. Il precampionato non ha regalato risultati particolarmente brillanti. Dopo il successo per 4-1 ai danni del Padova nella prima uscita, i neroverdi non hanno più vinto. Nelle ultime due amichevoli sono arrivate la pesante sconfitta per 4-1 contro il Celta Vigo e quella per 3-2 contro i tedeschi dell’Augusta.

Il Cesena si è invece affidato all’entusiasmo di Alino Diamanti dopo aver chiuso la scorsa stagione all’undicesimo posto in Serie B. Nel corso del precampionato i bianconeri hanno battuto 5-0 la Sampierana, 1-0 il Carpi, 3-0 il Fossombrone e 3-0 la Vis Pesaro, prima di pareggiare 0-0 contro il Forlì.

Probabili Formazioni Sassuolo-Cesena

Sassuolo (4-2-3-1): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Aquilani.

Cesena (4-3-3): Fontana; Frabotta, Zaro, Natta, Ciofi; Guidi, Arrigoni, Pagano; Olivieri, Casadei, Caprini. Allenatore: Diamanti.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Sassuolo-Cesena?

La partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Cesena, in programma lunedì 17 agosto con fischio d’inizio previsto alle 18:30, sarà trasmessa in chiaro e gratis su Italia 1. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Migliori quote per Sassuolo-Cesena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Cesena

Le squadre si sono affrontate nella stagione 24-25 in Serie B, col doppio confronto vinto dai neroverdi hanno trionfato 2-1 all’andata in casa e 2-0 anche al ritorno in Romagna. C’è anche un precedente più datato, 2017, e proprio in Coppa Italia, e in quell’occasione fu il Cesena a sorprendere il Sassuolo passando 2-1 e si è trattato anche dell’unico successo dei romagnoli in 9 precedenti contro il Sassuolo che a nostro avviso inizierà la nuova stagione di Aquilani con un successo.

PRONOSTICO: SASSUOLO @1.45

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