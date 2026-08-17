Pronostico Sassuolo-Cesena: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Coppa Italia del 17-08-2026

Pronostici Coppa Italia
Avatar
di
17 Agosto 2026

Per l’inizio del campionato di Serie A dovremo aspettare ancora qualche giorno, ma il calcio italiano ha già preso il via nel weekend di ferragosto, e continuerà lunedì con i 32esimi di Coppa Italia, e qui analizziamo il derby emiliano-romagnolo del Mapei Stadium. Pronostico Sassuolo-Cesena 17 agosto 2026.

Pronostico Sassuolo-Cesena 17 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Sassuolo-Cesena match valido per la Coppa Italia 2026-2027, con le migliori scommesse sul calcio italiano.

Primo test per il nuovo Sassuolo di Alberto Aquilani che sostituisce Fabio Grosso, passato alla Fiorentina dopo una grande stagione con i neroverdi che non sarà facile da replicare per la squadra emiliana che non ha ancora terminato il calciomercato e in questi giorni l’attenzione è concentrata soprattutto sul futuro di Pinamonti. L’attaccante è finito nel mirino della Lazio, che lo corteggia da settimane. In caso di partenza, il club neroverde dovrebbe quindi trovare un centravanti all’altezza per sostituirlo. La squadra neroverde sarà poi chiamata a un debutto complicato in campionato, in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Maurizio Sarri. Il precampionato non ha regalato risultati particolarmente brillanti. Dopo il successo per 4-1 ai danni del Padova nella prima uscita, i neroverdi non hanno più vinto. Nelle ultime due amichevoli sono arrivate la pesante sconfitta per 4-1 contro il Celta Vigo e quella per 3-2 contro i tedeschi dell’Augusta.

Il Cesena si è invece affidato all’entusiasmo di Alino Diamanti dopo aver chiuso la scorsa stagione all’undicesimo posto in Serie B. Nel corso del precampionato i bianconeri hanno battuto 5-0 la Sampierana, 1-0 il Carpi, 3-0 il Fossombrone e 3-0 la Vis Pesaro, prima di pareggiare 0-0 contro il Forlì.

Pronostico Sassuolo-Cesena 17 agosto 2026

Pronostico Sassuolo-Cesena 17 agosto 2026

Probabili Formazioni Sassuolo-Cesena

Sassuolo (4-2-3-1): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Aquilani.

Cesena (4-3-3): Fontana; Frabotta, Zaro, Natta, Ciofi; Guidi, Arrigoni, Pagano; Olivieri, Casadei, Caprini. Allenatore: Diamanti.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Sassuolo-Cesena?

La partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Cesena, in programma lunedì 17 agosto con fischio d’inizio previsto alle 18:30, sarà trasmessa in chiaro e gratis su Italia 1. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Migliori quote per Sassuolo-Cesena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sassuolo-Cesena
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.454.506.50
1.424.706.50
1.454.706.20
1.454.506.50
1.454.756.25

Le nostre scommesse su Sassuolo-Cesena

Le squadre si sono affrontate nella stagione 24-25 in Serie B, col doppio confronto vinto dai neroverdi hanno trionfato 2-1 all’andata in casa e 2-0 anche al ritorno in Romagna. C’è anche un precedente più datato, 2017, e proprio in Coppa Italia, e in quell’occasione fu il Cesena a sorprendere il Sassuolo passando 2-1 e si è trattato anche dell’unico successo dei romagnoli in 9 precedenti contro il Sassuolo che a nostro avviso inizierà la nuova stagione di Aquilani con un successo.

PRONOSTICO: SASSUOLO @1.45

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Palermo-Lecce: analisi e scommesse sui 32esimi di finale di Coppa Italia del 17-08-2026
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Palermo-Lecce: analisi e scommesse sui 32esimi di finale di Coppa Italia del 17-08-2026
17 Agosto 2026
Pronostico Lazio-Inter: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse finale Coppa Italia del 13 maggio 2026
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Lazio-Inter: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse finale Coppa Italia del 13 maggio 2026
11 Maggio 2026
Pronostico Atalanta-Lazio: analisi e scommesse sul ritorno delle semifinali di Coppa Italia del 22 aprile 2026
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Atalanta-Lazio: analisi e scommesse sul ritorno delle semifinali di Coppa Italia del 22 aprile 2026
21 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.