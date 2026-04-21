A Bergamo mercoledì sera scopriremo la seconda finalista della Coppa Italia visto che si gioca il ritorno di semifinale, e si riparte dal 2-2 dell’Olimpico nella sfida d’andata. Pronostico Atalanta-Lazio 22 aprile 2026.

Pronostico Atalanta-Lazio 22 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Lazio match valido per il ritorno della semifinale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La gara di andata si è chiusa con il risultato di 2-2, frutto delle reti di Dele-Bashiru e Dia per la Lazio e dei gol di Pasalic e Musah per la Dea. L’Atalanta cerca una finale di Coppa Italia già raggiunta 3 volte nelle ultime 7 edizioni – ma mai vinta. L’Atalanta è imbattuta nelle sei gare casalinghe contro la Lazio in Coppa Italia (3V, 3N), vincendo le due più recenti – contro nessuna squadra la Dea ha disputato più match interni senza mai perdere nel torneo (sei anche contro Cagliari e Cremonese). Dagli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Atalanta è sia la squadra che ha segnato più gol (nove in tre match) sia quella con la miglior percentuale realizzativa (23%) in questa edizione del torneo.

La Lazio manca all’appuntamento dalla finale del 2019, vinta proprio contro l’Atalanta (tra le polemiche arbitrali). Dopo l’1-1 contro il Bologna e il 2-2 contro l’Atalanta, la Lazio potrebbe pareggiare tre partite di fila in Coppa Italia solo per la terza volta nella sua storia, dopo il periodo tra agosto-settembre 1985 e quello tra settembre-dicembre 1979.

Probabili Formazioni Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Raffaele Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Lazio?

Atalanta-Lazio, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 22 aprile alle ore 21:00 presso la New Balance Arena di Bergamo. La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in live streaming gratuito sul sito di Sportmediaset.

Migliori quote per Atalanta-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Lazio

Sono 12 i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: il risultato più frequente è il pareggio (cinque volte, tra cui il 2-2 nel match d’andata) – completano il quadro quattro vittorie dei biancocelesti e tre della Dea. Grande equilibrio nelle ultime 13 sfide considerando tutte le competizioni tra Atalanta e Lazio: quattro vittorie per parte e cinque pareggi, con 18 gol per la Dea e 17 reti per i biancocelesti.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

BONUS PICK; PAREGGIO @3.75

Risultati Finali e scommesse Marcatori per Atalanta-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 2-0.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.