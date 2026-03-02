Mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la seconda semifinale di Coppa Italia, col match d’andata tra la Lazio e l’Atalanta. La Dea, unica squadra a passare in Champions League, cerca di andare avanti anche nella coppa nazionale. Pronostico Lazio-Atalanta 4 marzo 2026.

Pronostico Lazio-Atalanta 4 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Lazio-Atalanta match valido per l’andata della semifinale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Partita importante per la Lazio a cui sembra rimasta solo la coppa nazionale come obiettivo, con i biancocelesti che ormai in campionato hanno ben poco da dire al 10° posto a -13 dalla zona Coppe Europee, complice anche il ko subito a Torino nell’ultimo turno di campionato (0-2). La Lazio ha superato il Bologna nello scorso turno di Coppa Italia.

Anche l‘Atalanta arriva da un passo falso nel fine settimana in campionato, perdendo in casa del Sassuolo (con i neroverdi in inferiorità numerica): un 2-1 figlio anche delle energie spese per passare il turno in Champions League contro il Borussia Dortmund. La Dea ha superato la Juventus ai quarti della coppa nazionale.

Probabili Formazioni Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

Guida TV Calcio: dove vedere Lazio-Atalanta?

Lazio-Atalanta, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1).

Migliori quote per Lazio-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Atalanta

Lazio e Atalanta in Coppa Italia si sono incrociate 11 volte: 4 vittorie Lazio, 3 Atalanta e 4 pareggi finora. L’ultima volta fu ai quarti di finale nel 2021, quando l’Atalanta si impose per 3-2 al termine di un match spettacolare: 2 gol di testa nel primo tempo con Djimsiti da una parte e Muriqi dall’altra. Poi al 34′ il gol di Acerbi e tre minuti dopo segna Malinovskyi. A inizio ripresa Atalanta in 10 per il rosso a Palomino, ma Miranchuk trova il gol partita.

PRONOSTICO: GOL NO @1.95

Risultato Esatto e Finale Lazio-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.

