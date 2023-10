Alle ore 21, di martedì 31 ottobre 2023, si gioca il match di Coppa Italia, tra i padroni di casa del Bologna che ospitano il Verona. Pronostico Bologna-Verona, quote scommesse, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Bologna, allenato da Mister Thiago Motta, arriva a questa partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, dopo aver superato nel precedente turno in casa il Cesena per 2 a 0. La vincente di questa partita, affronterà l’Inter.

La squadra ospite del Verona, arriva a Bologna, dopo aver superato nel precendente turno in casa l’Ascoli per 3 a 1 e dopo aver perso in campionato di Serie A contro la Juventus per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupsky; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Kingsley, Dominguez; Orsolini, Sansone, Svanberg; Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Ilic, Frabotta; Barak, Zaccagni; Kalinic. All.: E. Di Francesco.

Dove vederla in TV

Bologna-Verona sarà trasmessa, in diretta su Mediaset, martedì 31 ottobre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmaker per Bologna-Verona

Per i bookmaker è il Bologna la squadra favorita per la vittoria. Segno 1 offerto a quota 1.75 su Unibet e a quota 1.78 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria esterna a quota 4.50.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Il Bologna parte favorito, ma occhio che il Verona non parte battuto. Il Bologna arriva dal pareggio di Sassuolo in Serie A. il Verona dalla sconfitta di misura contro la Juventus.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.80 su Admiralbet e a quota 1.82 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1

