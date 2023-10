Al Via del Mare di Lecce arriva la capolista della Serie B, il Parma di Fabio Pecchia. Partita dal sapore particolare per Roberto D’Aversa, ex di turno di poche stagioni fa. Pronostico Lecce-Parma probabili formazioni, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce, dopo un’ottima partenza, viene da 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 gare disputate. L’ultima a Via del Mare è stata la sconfitta contro il Torino per 1-0, la terza stagionale e la seconda sul campo amico. Per i giallorossi sarà una buona occasione per fare turnover ed affrontare un avversario in fiducia.

Infatti, i ducali, sono i primi in classifica nel campionato cadetto con 26 punti, cinque di vantaggio sulle seconde. Primi anche per gol realizzati in Serie B, si presentano a questa con uno score complessivo stagionale di 9 vittorie 2 pareggi ed una sconfitta in 12 partite disputate.

Le probabili formazioni di Lecce-Parma

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Touba, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Oudin, Kaba; Strefezza, Piccoli, Sansone.

Parma (4-2-3-1): Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

Roberto D’Aversa dovrebbe mescolare un po’ le carte. Probabile chances dal primo minuto in difesa per Lorenzo Venuti, Ahmed Touba e Patrick Dorgu. Anche l’attacco potrebbe essere rivoluzionato con spazio dall’inizio per Gabriel Strefezza, Roberto Piccoli e Nicola Sansone.

Fabio Pecchia apporterà qualche modifica rispetto all’undici che ha giocato nell’ultima di campionato, senza snaturare la natura della sua squadra che sta dominando il campionato cadetto.

Dove vederla in TV

Lecce-Parma sarà trasmessa, in diretta su Italia 1, mercoledì 1 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Parma

Sono i giallorossi i favoriti per i bookmakers a 1.75 Sisal e Marathonbet. Il pareggio è offerto a 3.70 Marathobet e Unibet. La vittoria del Parma a 4.80 Unibet e 4.75 Sisal.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Vediamo troppo sbilanciate le quote in favore del Lecce. I salentini non attraversano un grande periodo ed affronteranno una squadra in fiducia. Nonostante prevediamo un ampio turnover da ambo le parti, la quota della doppia chance in favore del Parma ci sembra veramente buona.

Pronostico: X2 Unibet 2.08, Marathonbet 2.01

Pronostico Special su Lecce-Parma

Dennis Man gol o assist a quota 3 su Sisal può essere una buona giocata. Il rumeno si sta confermando su alti livelli e sembra un giocatore extra lusso per la categoria cadetta.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.