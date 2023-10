Sfida tutta di Serie A nella serata del 1 novembre. Alla Dacia Arena arriva il Cagliari fresco di prima vittoria stagionale, in rimonta per 3-0 contro il Frosinone di domenica. Pronostico Udinese-Cagliari di Coppa Italia, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Udinese è a 7 punti in classifica in Serie A, frutto di 7 pareggi di cui gli ultimi 4 consecutivi. Ha pareggiato in casa del rivale odierno 0-0 in campionato e l’unica vittoria stagionale è arrivata proprio in questa competizione, nel turno precedente, per 4-1 in rimonta contro il Catanzaro.

Approposito di rimonte, i sardi vengono dall’incredibile vittoria contro il Frosinone di domenica, sotto 3-0 hanno vinto nei minuti di recupero 4-3 grazie alla doppietta di Leonardo Pavoletti.

Questa è stata la prima vittoria dei rossoblu in stagione, visto che nel turno precedente di Coppa Italia hanno avuto la meglio sul Palermo solo ai rigori.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; N. Pérez, Bijol, Masina; João Ferreira, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Pafundi; Lucca.

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Deiola, Viola, Sulemana; Oristanio, Paulo Azzi; Petagna.

Prevedibile ampio turnover per entrambe le formazioni. Nei friuliani dovrebbe tornare dal primo minuto Sandi Lovric, giocatore che nella passata stagione è stato uno dei migliori ed in questa non sta riuscendo a confermarsi. In attacco Lorenzo Lucca dal primo minuto, dopo il gol a Monza, potrebbe essere affiancato dal giovanissimo Simone Pafundi.

Claudio Ranieri farà altrettanto a cominciare dalla porta dove tornerà Boris Radunovic. Tutti i reparti saranno probabilmente stravolti, con Andrea Petagna che dovrebbe essere il vertice alto in attacco, dpo aver perso posti nelle gerarchie in campionato.

Dove vederla in TV

Udinese-Cagliari sarà trasmessa, in diretta su Italia 1, mercoledì 1 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Cagliari

Leggermente favorita l’Udinese per i bookmakers a 1.95 Sisal e 1.93 AdmiralBet. La vittoria del Cagliari è data 4.10 Unibet e 4.00 Marathonbet. Il pareggio giocato a quota 3.40.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Vogliamo dare fiducia ai friuliani ed alla loro prima vittoria. Dovessimo decidere che stake dare, diremmo comunque basso. Una doppia chance in favore dei padroni di casa abbinato ad un under 3,5 ci sembra una giocata più safe.

Pronostico: Vittoria Udinese a quota 1.95. 1X+Under 3.5 a quota 1.44 Sisal 1.42 Admiralbet.

Pronostico Special su Udinese-Cagliari

Adam Masina è un difensore esperto e nelle passate stagioni ha dimostrato di avere anche un certo feeling con la porta. Over 0,5 tiro in porta a 4.50 Sisal merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0

