Per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, giovedì 2 novembre 2023, alle ore 21, si gioca il match tra la squadra di casa del Torino e il team ospite del Frosinone. Pronostico Torino-Frosinone di Coppa Italia, quote scommesse e probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino ha superato nel precedente turno di Coppa Italia la FerisalpiSalò per 2 a 1. Nel campionato di Serie A, i granata sono tredicesimi in classifica e sono reduci dalla vittoria esterna ottenuta a Lecce per 1 a 0.

Il Frosinone si presenta in Piemonte, dopo aver superato nei trentaduesimi di finale il Pisa per 1 a 0. In campionato, i laziali arrivano dalla sconfitta subita a Cagliari per 4 a 3, dopo essere stati in vantaggio per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Soulè, Cheddira, Reinier. Allenatore: Di Francesco.

Dove vederla in TV

Torino-Frosinone sarà trasmessa, in diretta su Italia 1, giovedì 2 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Frosinone

Le quote offerte dalle case di scommessa, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa del Torino, offerta a quota 1.85 sia su AdmiralBet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna del Frosinone giocata a quota 4.80.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Il Torino parte favorito, ma attenzione che il Frosinone è una buona squadra e deve riscattare l’incredibile sconfitta subita in campionato per 4 a 3 a Cagliari.

Pronostico GOL Si, offerto a quota 1.95 su Marathonbet e a quota 1.98 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-0

