Iniziano gli ottavi di finale in Coppa Italia, martedì 5 dicembre 2023, alle ore 21 con la sfida all’Olimpico di Roma tra i biancocelesti della Lazio e il Genoa di Alberto Gilardino. Lazio-Genoa Coppa Italia, pronostico, risultato esatto e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Vittoria sofferta, nonostante la superiorità numerica per quasi tutto l’incontro, quella ottenuta dalla Lazio sabato in campionato contro il Cagliari. Tre punti importanti per rilanciarsi in zona Champions League, dove le altre contendenti stanno avendo un ritmo importante.

Qualificazione ottenuta in Champions League, la squadra di Maurizio Sarri proverà a passare il turno anche in Coppa Italia, competizione cara ai biancocelesti.

Il Genoa, al contrario, arriva dal deludente pareggio in campionato contro l’Empoli, in una sfida diretta per le zone basse della classifica. Nel turno precedente, in questa competizione, ha avuto la meglio della Reggiana solo ai supplementari e l’unica vittoria in trasferta è arrivata proprio contro la Lazio all’Olimpico in questa stagione ad agosto.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

Lazio (4-3-3) Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Basic; Kamada, Castellanos, Felipe Anderson.

Genoa (3-5-2) Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas.

Ci si aspetta ampio turnover da ambo le parti. Maurizio Sarri potrebbe far esordire in porta Luigi Sepe, come terzini spazio a Elseid Hysaj e Luca Pellegrini. Spazio a Daichi Kamada, probabilmente nel tridente offensivo, con Valentin “El Taty” Castellanos come punto di riferimento centrale.

Alberto Gilardino non rischierà i suoi giocatori di riferimento in questo impegno, sperando di recuperarli al meglio per il campionato. Quindi, in attacco, molto probabilmente spazio a Caleb Ansah Ekuban e George Puscas.

Dove vederla in TV

Lazio-Genoa, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, martedì 5 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Genoa

Le quote offerte sono le seguenti: vittoria Lazio, bancata a quota 1.80 su AdmiralBet e a quota 1.77 su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 3.62 su Marathonbet e a quota 3.50 su Sisal, la vittoria del Genoa inserita nel tabellone quote a 4.70.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Sembra una sfida tra seconde linee ed in teoria quelle biancocelesti sono superiori a quelle del Genoa. A questo si aggiunge che la squadra romana, ha un ottimo feeling con questa competizione vinta 7 volte, l’ultima nel 2019 in finale contro l’Atalanta.

Pronostico: Lazio vincente

Pronostico Special per Lazio-Genoa

Valentin “El Taty” Castellanos sembra essere qualcosa in più che un semplice ripiego del capitano Ciro Immbobile. Marcatore Più a 2.20 Sisal si può provare, come Daichi Kamada Gol o Assist a 2.45. Sono giocatori che, in una partita del genere, potrebbero dimostrare facilmente di essere di caratura superiore al resto.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1