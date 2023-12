Il secondo ottavo di finale di Coppa Italia, in programma in questa settimana, è quello che andrà in scena mercoledì 6 dicembre 2023, all’Artemio Franchi di Firenze, dove i viola ospiteranno la capolista della Serie B, il Parma di Fabio Pecchia. Pronostici Coppa Italia: Fiorentina-Parma, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina, dopo la sconfitta di misura a San Siro contro il Milan alla ripresa dalla pausa, ha piazzato due vittorie consecutive tra Europa League e Serie A. Arriva al terzo incontro consecutivo al Franchi, per tre competizioni diverse, quindi con il vento in poppa.

Il Parma arriva a questa sfida da capolista in Serie B, in coabitazione con il Venezia. I ducali hanno subito solo due sconfitte in questa stagione e nel turno precedente hanno eliminato il Lecce per 4-2 nei minuti di recupero. Adrian Benedyczak e Dennis Man sono i migliori marcatori in campionato.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Mina, Martinez Quarta, Parisi; Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola.

Parma (4-2-3-1): Corvi; Ansaldi, Balogh, Osorio, Zagaritis; Estevez, Begic; Hainaut, Bonny, Mihaila; Charpentier.

Vincenzo Italiano mescolerà le carte in questa sfida. In porta dovrebbe esserci Oliver Christensen, Fabiano Parisi dovrebbe recuperare l’amata fascia sinistra in difesa. In attacco M’Bala Nzola titolare per questa sfida di Coppa Italia.

Fabio Pecchia dovrebbe fare turnover in questa partita, cominciando dall’attacco dove dovrebbero partire in panchina, i già citati, Adrian Benedyczak e Dennis Man.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Parma, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 mercoledì 6 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Parma

Le quote offerte per questo incontro sono le seguenti: Fiorentina vincente offerta a quota 1.50 su Unibet e a quota 1.48 su AdmiralBet, pareggio a quota 4.50 su Sisal e su Marathonbet, il successo del Parma giocato a quota 6.60

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Nonostante il turnover ci sarà anche per il Parma, ci aspettiamo una squadra che non andrà a Firenze a fare la vittima sacrificale. Per questo ci piace la quota di entrambe le squadre che segnano.

Pronostico: Goal SI a quota 1.89 su Unibet e a quota 1.84 su Marathonbet

Pronostico Special per Fiorentina-Parma

M’Bala Nzola è atteso ad una risposta in questa sfida, perchè nel ballottaggio con Lucas Beltran sta perdendo posizione. Marcatore più a 2.20 su Sisal, che copre anche il palo e la traversa ci può stare. Se volete provare la stessa giocata per un giocatore del Parma, il nome è quello di Gabriel Charpentier a 4.15.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2