Domani sera, martedì 19 dicembre 2023, alle ore 21, andranno in scena gli ottavi di finale di coppa Italia, dove si affronteranno il Napoli padrone di casa, contro il Frosinone. Pronostico Napoli-Frosinone di Coppa Italia, quota scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva a questo match con degli ottimi risultati complessivi raggiunti in questo 2023, da quando è arrivato Walter Mazzari sono arrivate le ultime 2 vittorie casalinghe: in Champions League contro il Braga e in campionato contro il Cagliari.

Il Frosinone, che al momento si trova in tredicesima posizione in campionato ed è reduce da una sola vittorie nelle ultime 5 partite.

L’ultimo precedente tra queste due squadre risale alla prima giornata di campionato dove vinse il Napoli 3-1.

Probabili formazioni di Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Østigård, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori.

FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso.

Dove vederla in tv

Napoli – Frosinone sarà trasmessa in diretta sulla Rai martedi 17 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita di Coppa Italia

La favorita per la vittoria è il Napoli che troviamo a quota 1.40 su Sisal e su Unibet, il pareggio viene offerto a quota 5.00, mentre il successo del Frosinone lo troviamo a quota 7.50.

Pronostico Napoli – Frosinone

Ci aspettiamo una gara dominata dal Napoli, dove vediamo un Frosinone ancora troppo acerbo per mantenere questi ritmi partita.

Decidiamo di prenderci la vittoria del Napoli dopo il primo tempo a quota 1.80 su Marathonbet e su Admiralbet

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la vittoria dei padroni di casa 1+no goal a quota per 2.00.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0