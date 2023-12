Per gli ottavi di finale di Coppa Italia, mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 21, allo Stadio San Siro di Milano, si gioca il match tra Inter e Bologna. Pronostici Coppa Italia: Inter-Bologna, scommesse, stato di forma e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Inter arriva a questa partita degli ottavi di Coppa Italia, in testa al campionato italiano di Serie A, e con il biglietto in tasca per gli ottavi di finale in Champions League. La squadra neroazzurra entra nel tabellone di Coppa Italia direttamente dagli ottavi di finale.

Il Bologna si presenta a Milano in splendida forma. La squadra allenata da Mister Thiago Motta, infatti è quarta in classifica in Serie A e viene da 10 punti nelle ultime 4 partite giocate. In Coppa Italia, il Bologna ha superato nei sedicesemi il Verona per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Baston; C. Augusto, Frattesi, Asslani, Barella, Darmian; Arnautovic, Lautaro Martinez.

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, 58’Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, 87’Fabbian, Saelemaekers; van Hooijdonk.

Dove vederla in tv

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta su Canale 5, mercoledì 19 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita di Coppa Italia

Per i bookmaker è l’Inter la squadra favorita per raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia. Segno 1 offerto vincente a quota 1.50 sia su Unibet che su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 4.50, la vittoria esterna pagata a quota 6.50.

Pronostico Inter-Bologna di Coppa Italia

La squadra neroazzurra è sicuramente favorita per questo match di Coppa Italia, ma attenzione che il Bologna è una squadra tosta in piena forma. Pronostico Gol SI, offerto a quota 1.65 sia su Sisal che su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 0-1