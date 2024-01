Pronostico Milan-Cagliari 2 gennaio 2024. Il 2024 del calcio italiano inizia martedì sera quando a San Siro arriva il Cagliari per sfidare i rossoneri negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Pronostico Milan-Cagliari 2 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Martedì 2 gennaio 2024, alle ore 21:00 da San Siro, si gioca Milan-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia. I rossoneri stanno vivendo una stagione di alti e bassi, e cercheranno di dare continuità ai risultati dopo la vittoria di sabato sul Sassuolo.

Il Cagliari ha nella salvezza la propria priorità. La squadra di Claudio Ranieri arriva dal pareggio un pò deludente in casa contro l’Empoli, rivale diretta per la salvezza. I sardi hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite, e lo scorso turno di Coppa Italia hanno avuto la meglio sull’Udinese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Milan-Cagliari 2 gennaio 2024: probabili formazioni e dove vederla in TV

La diretta tv di Milan Cagliari sarà disponibile in chiaro per tutti su Canale 5, essendo la Coppa Italia un’esclusiva Mediaset.

Vediamo ora le probabili formazioni. Stefano Pioli dovrà gestire le forze e fare i conti con una rosa ancora corta per diverse defezioni, anche se dovrebbe andare col 4-3-3 e in attacco potremmo vedere Pulisic, Jovic e Chukwueze.

MILAN (4-3-3): Mirante; Florenzi, Kjaer, Simic, T. Hernandez; Adli, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic, Chukwueze. All. Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Azzi; Sulemana, Prati, Jankto; Mancosu; Oristanio, Petagna. All. Ranieri.

Migliori quote e pronostici Milan-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di Coppa Italia.

Il Milan ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro il Cagliari. Di fatto i sardi non battono i rossoneri dal 2017. In 2 degli ultimi 3 precedenti abbiamo sempre visto almeno 3 reti tra Milan e Cagliari, e consigliamo OVER 2.5 @1.70 su AdmiralBet anche per questo scontro. Se volete un risultato esatto andiamo sul 3-1 Milan @11.00 su Sisal.