Pronostico Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni, quote e dove vedere in TV gli ottavi di Coppa Italia

Pronostico Atalanta-Sassuolo 3 gennaio 2024. Mercoledì continuano gli ottavi di Coppa Italia. Andiamo a vedere analisi, quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse sulla partita delle ore 18:00 a Bergamo.

Pronostico Atalanta-Sassuolo 3 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

L’Atalanta ospita il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Sassuolo non è mai arrivato ai quarti (mentre i padroni di casa sono reduci da due finali nelle ultime edizioni), di proverà questa volta, anche se la squadra di Dionisi deve stare attenta al campionato dove sta affondando verso la zona rossa.

La Dea invece arriva dalla vittoria di misura in campionato per 1-0 sul Lecce, riscattando prontamente il ko del turno precedente contro il Bologna. In Coppa Italia i neroverdi hanno battuto lo Spezia per 1-0 ai sedicesimi.

Pronostico Atalanta-Sassuolo 3 gennaio 2024: probabili formazioni e dove vederla in TV

La diretta tv di Atalanta-Sassuolo sarà disponibile in chiaro per tutti su Canale 5, essendo la Coppa Italia un’esclusiva Mediaset.

Nelle probabili formazioni per la Dea Muriel e Scamacca dal 1′ in avanti, questo l’attacco inedito che potrebbe scegliere il Gasp, mentre c’è qualche cambio sulle fasce con Holm che troverà spazio. Per il Sassuolo Mulattieri reclama spazio davanti, ancora fuori Defrel che avrebbe certo giocato e invece tocca ancora a Berardi, Laurienté candidato a completare l’attacco di Dionisi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, Adopo, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Scamacca

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Mulattieri

Migliori quote e pronostici Atalanta-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di Coppa Italia.

Grande equilibrio negli ultimi 5 precedenti tra Atalanta e Sassuolo, in cui non ci sono mai stati pareggi, ma le squadre si sono alternate con una vittoria seguita da una sconfitta. Nel doppio confronto dello scorso anno doppio Gol NO, ma vista la difesa dei neroverdi, per questa sfida consigliamo GOL SI @1.70 su Unibet. Un Risultato Esatto interessante è il 2-1 @8.50 su Planetwin365.