Pronostico Roma-Cremonese 3 gennaio 2024. Si torna in campo all’Olimpico con gli ottavi di finale di Coppa Italia, e con la Cremonese che proverà a fare lo scherzetto ai giallorossi che partono ovviamente con i favori dei pronostici.

Pronostico Roma-Cremonese 3 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì alle ore 21:00 dallo Stadio Olimpico la Roma ospita la Cremonese per l’ottavo di finale di Coppa Italia. I giallorossi si presentano a questo appuntamento dopo aver perso il big match di campionato con la Juventus, anche se la Roma non ha sfigurato in quell’occasione.

La Cremonese lo scorso anno è retrocessa in Serie B e di recente ha perso a Palermo in un campionato cadetto che al momento vede i grigiorossi più attardati del previsto, mentre in Coppa Italia la Cremonese ha superato 2-1 il Cittadella nello scorso turno.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Roma-Cremonese 3 gennaio 2024: probabili formazioni e dove vederla in TV

La diretta tv di Atalanta-Sassuolo sarà disponibile in chiaro per tutti su Canale 5, essendo la Coppa Italia un’esclusiva Mediaset.

Passiamo alle probabili formazioni. Tanto turnover per Mou: davanti Belotti con Azmoun, Celik ritrova spazio sulla corsia di destra, ancora non pronto Kumbulla. Stroppa si affida a Okereke lì davanti, non serve comunque il turnover perché la Serie B è ferma per la sosta invernale.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Azmoun

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; 18 Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke

Migliori quote e pronostici Roma-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di Coppa Italia.

Lo scorso anno Roma e Cremonese si sono affrontati 3 volte. Nel doppio confronto di campionato una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. Queste due formazioni si affrontarono però anche ai Quarti di Coppa Italia, sempre qui all’Olimpico, con vittoria a sorpresa per 2-1 della Cremonese che si conquistò una storica semifinale. Non sarà facile replicare la vittoria per la Cremonese che si gioca a quota alta @9.05 su MarathonBet, ma l’handicap con Cremonese +1.5 @1.78 su AdmiralBet è da valutare.