Per gli ottavi di finale di Coppa Italia, giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 21, la Juventus ospita a Torino la formazione campana della Salernitana. Pronostico Juventus-Salernitana di Coppa Italia, quote scommesse, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Juventus, arriva a questo match degli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo il successo in campionato 1 a 0 contro la Roma, che ha riportato gli uomini allenati da Massimiliano Allegri, a meno 2 punti dalla capolista Inter.

La Salernitana si presenta a Torino, dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale la Sampdoria, vincendo per 4 a 0 in casa. In campionato i campani, hanno vinto nell’ultimo turno in trasferta per 1 a 0 a Verona e hanno rilanciato le change di salvezza.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2) – Perin, Rugani, Bremer, Danilo, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr., Yildiz, Milik. All. Allegri

SALERNITANA (4-3-2-1) – Costil, Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric, Legowski, Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Cabral, Ikwuemesi. AlL. F. Inzaghi.

Dove vederla in TV

Juventus-Salernitana sarà trasmessa in diretta su Canale 5, giovedì 4 gennaio 2024, dalle ore 20.45.

Quote Scommesse

Per i bookmaker, è la Juventus la squadra nettamente favorita per la vittoria. Segno 1 pagato vincente a quota 1.27 su Unibet e a quota 1.28 su Sisal, il pareggio bancato a quota 5.40, il colpo esterno della Salernitana pagato 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Pensiamo che la Juventus non abbia troppe difficoltà a superare in casa la Salernitana e ad affrontare nei quarti di finale il Frosinone, che a sorpresa ha eliminato il Napoli.

Pronostico 1 + Over 2.5, offerto a quota 1.83 su Marathonbet e a quota 1.85 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 2-1 / 3-1