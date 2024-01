Pronostico Fiorentina-Bologna 9 gennaio 2024. E’ il derby dell’Appennino ad aprire la settimana di Coppa Italia martedì 9 gennaio con il quarto di finale tra Fiorentina-Bologna in campo al Franchi. Vediamo le ultime news con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Fiorentina-Bologna 9 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Ad aprire questa settimana di quarti di Coppa Italia è la sfida del Franchi di Firenze tra Fiorentina-Bologna. Appuntamento a martedì 9 gennaio alle ore 21:00 con diretta TV su Canale 5.

L’ultimo incrocio nel torneo tra le due formazioni risale all’edizione 1998-1999, quando in semifinale, dopo lo 0-2 ottenuto in trasferta all’andata, i viola staccarono il pass per la finale pareggiando 2-2 al ritorno dopo i tempi supplementari. In campionato le due formazioni si sono affrontate all’andata al Franchi con successo della Fiorentina per 2-1. In totale, sono 5 i precedenti di Coppa Italia tra i due team: il bilancio è di 2 vittorie per parte e 1 pareggio.

Pronostico Fiorentina-Bologna 9 gennaio 2024: probabili formazioni

Dopo le fatiche di campionato contro il Sassuolo, Italiano valuterà le condizioni di alcuni dei suoi. Possibili rotazioni soprattutto sulla trequarti e in difesa. Beltran e Nzola si giocano la maglia di terminale offensivo.

Thiago Motta proverà a mettere in campo la migliore formazione possibile, con Ferguson che si rivede dopo la squalifica in campionato. Orsolini e Saelemaekers dovrebbero essere confermati sulle corsie offensive.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Pronostico Fiorentina-Bologna 9 gennaio 2024: migliori quote

La Fiorentina, per gli esperti Sisal, parte favorita @2,15 contro il @3,50 del Bologna con il pareggio offerto @3,25. La sfida che arriva ai supplementari, come 25 anni fa, è data @3,20 mentre si sale @5,75 per una soluzione ai calci di rigore. Biraghi e compagni sono favoriti per il passaggio turno @1,57 contro il @2,30 dei ragazzi di Thiago Motta. P

Partita dove l’Under @1,65, si fa preferire all’Over @2,10. Ecco quindi che un risultato esatto di 2-0 si gioca @10 per la Fiorentina mentre pagherebbe @18 volte la posta quello per il Bologna. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano di questa sfida di Coppa Italia.

Le nostre scommesse sui Fiorentina-Bologna

Le sfide infrasettimanali di Coppa non sono mai semplici ma se ci dovessimo sbilanciare consigliamo il GOL SI @2.00 per un raddoppio. Vero che i viola arrivano da 4 Gol No di fila in campionato (anche contro il Sassuolo che subisce sempre almeno una rete la Fiorentina è rimasta a secco), ma prima la squadra di Italiano aveva segnato 3 Gol Si di fila, compreso il 3-2 sul Parma nello scorso turno.

Il Bologna arriva dal 1-1 in campionato col Genoa e lo scorso turno ha eliminato a sorpresa l’Inter, vincendo per 2-1 nei supplementari, ribaltando i nerazzurri. In 5 degli ultimi 6 precedenti in questo derby dell’Appennino abbiamo visto entrambe le squadre a segno.

