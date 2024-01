Pronostico Lazio-Roma 10 gennaio 2024. Derby vero anche mercoledì 10 gennaio 2024 quando, alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico, andrà in scena questo scontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Pronostico Lazio-Roma 10 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì alle 18:00 il derby della Capitale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, che sarà trasmesso in diretta TV su Italia 1. Secondo confronto stagionale tra Lazio e Roma dopo lo 0-0 verificatosi nella sfida di andata in campionato. Quanto alla Coppa Italia, il più recente incrocio tra le due formazioni capitoline risale alle semifinali dell’edizione 2016-2017. In quell’occasione, a passare il turno furono i biancocelesti che, dopo il 2-0 ottenuto come squadra di casa all’andata, persero per 3-2 al ritorno, conquistando comunque la finale.

Lazio e Roma si sono anche affrontate in finale nell’edizione del 2013, quando una rete di Lulic consegnò il trofeo ai biancocelesti. I giallorossi, non vincono un derby in trasferta dal 4 dicembre 2016: allora 0-2 in campionato grazie alle reti di Strootman e Nainggolan. In Coppa Italia sarà il derby capitolino numero 21: il bilancio è di 10 vittorie per la Roma contro 7 della Lazio, 3 i pareggi.

Pronostico Lazio-Roma 10 gennaio 2024: probabili formazioni

Sarri dovrebbe rinunciare ancora a Immobile e Luis Alberto, ma potrebbe dare una chance a Pedro dal 1’. A centrocampo, possibile impiego dall’inizio per Vecino, mentre in difesa si potrebbe rivedere Rompagnoli.

Mourinho ha perso nel match casalingo contro l’Atalanta anche Llorente, ragion per cui dovrebbe schierare dal 1’ l’ex Juve Huijsen. Davanti potrebbe riposare inizialmente Dybala, scalpitano El Shaarawy e Belotti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho.

Pronostico Lazio-Roma 10 gennaio 2024: migliori quote

Sulla lavagna Sisal per la sfida tra Lazio e Roma, il match clou dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì alle 18 all’Olimpico, l’equilibrio è totale. I giallorossi partono con una punta di vantaggio («2» @2,80), ma subito dietro @2,85 ci sono sia la vittoria nei 90 minuti regolamentari dei biancocelesti che il pareggio, che manderebbe invece le due squadre ai tempi supplementari.

I bookmakers prevedono una partita con poche reti (Under @1,65, Over @2,15), con il No Goal @1,80 più probabile anche se di poco rispetto al Goal @1,90. Nel tabellone per il passaggio del turno, che comprende anche tempi supplementari e rigori, la quota è addirittura identica, @1,88 per entrambe. Ciro Immobile e Romelu Lukaku sono i due marcatori più probabili, @3,25; subito dietro il ‘Taty’ Castellanos @3,50, Dybala @4,00 e Belotti @4,50. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano di questa sfida di Coppa Italia.

Le nostre scommesse sui Lazio-Roma

Quote in grande equilibrio, e non a caso. Fare una giocata 1X2 non è semplice in questo derby della capitale in Coppa Italia, ma possiamo prendere in analisi le reti. Non ci aspettiamo tanti gol quindi consigliamo UNDER 2.5 @1.65. Sempre Under negli ultimi 3 precedenti tra Roma e Lazio in cui abbiamo visto in tutto appena 2 gol totali.

