Saranno Bologna e Lazio a completare il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026, mercoledì sera alle ore 20:45 dallo Stadio Dall’Ara. Chi passa sfiderà l’Atalanta in semifinale. Pronostico Bologna-Lazio 11 febbraio 2026.

Pronostico Bologna-Lazio 11 febbraio 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Lazio match valido per i quarti di finale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Scontro tra due formazioni che non se la stanno passando bene. Il Bologna è in crollo visto che i felsinei arrivano da un lungo periodo complicato con 3 sconfitte nelle ultime 4 (0-1 in casa domenica contro il Parma), ma ora sperano che la Coppa Italia, di cui sono campioni in carica dopo lo storico trionfo del 2025, possa rimettere in pista questa squadra.

La Lazio sta meglio dopo aver fermato sul 2-2 la Juve a Torino, 2 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 3 di campionato, ma non è un annata facile per i bianco-azzurri di mister Maurizio Sarri, che vede una rosa ulteriormente risicata e certamente indebolita dalla finestra del calciomercato invernale. La Lazio non vince una Coppa Italia dal 2019.

Probabili Formazioni Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Sohm; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Ratkov, Cancellieri. All.: Sarri.

Guida TV Calcio Coppa Italia: dove vedere Bologna-Lazio?

La partita Bologna-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 11 febbraio 2026, dalle 21, allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, e sarà in diretta sui canali Mediaset.

Migliori quote per Bologna-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre su scommesse Bologna-Lazio

In questa stagione abbiamo il precedente dell’andata in campionato su cui basarci, un 1-1 mentre la Lazio lo scorso anno perse con un netto 0-5 nel suo viaggio al Dall’Ara, ma il Bologna di questi giorni è ben diverso da allora. Gli emiliani faticano a segnare, nelle ultime 3 partite sono sempre rimasti a secco, se consideriamo anche il match di Europa League contro il modesto Maccabi. La Lazio arriva da 2 partite in cui non sono mancati i gol (2-2 e 3-2), ma prima solo 1 delle 5 partite dei laziali aveva visto entrambe le squadre andare a segno.

PRONOSTICO: GOL NO @1.72 SISAL

Risultato Esatto Finale per Bologna-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-1, 2-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.