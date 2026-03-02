In settimana torna la Coppa Italia con l’andata delle semifinali che prenderanno il via martedì sera allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como dove la squadra di Fabregas vuole continuare a sorprendere contro la capolista di Serie A, l’Inter di Chivu. Pronostico Como-Inter 3 marzo 2026.

Pronostico Como-Inter 3 marzo 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Inter match valido per l’andata della semifinale Coppa Italia 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo la delusione dell’eliminazione in Champions per mano del Bodo, l’Inter prova ad avanzare in Coppa Italia con questa trasferta indisiosa contro l’arrembante Como. La squadra di Chivu nel fine settimana ha vinto ancora in campionato (2-0 sul Genoa) e continua a dominare la Serie A.

Il Como risponde bene visto che dopo aver superato la Juventus allo Stadium in campionato, nel weekend è arrivato un altro successo, questa volta in casa e contro un avversario più comodo, il Lecce. La squadra di Fabregas è un ammazza grandi visto che lo scorso turno ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, anche se ha sempre perso nei 6 precedenti contro l’Inter, compreso l’ultimo 0-4 a San Siro (prima 0-2 anche in casa contro i nerazzurri).

Probabili Formazioni Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Inter?

Como-Inter, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, si disputerà martedì 3 marzo alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5).

Migliori quote per Como-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Inter

Inter e Como hanno un passato in Coppa Italia, con nove incontri disputati. I nerazzurri hanno dominato, vincendo sei volte e pareggiando tre. La loro prima sfida risale al 1968, mentre l’ultima volta che si sono incontrati nella coppa nazionale è stato nel 1991, con un doppio confronto che ha visto l’Inter vincere 2-1 a Como grazie ai gol di Berti e Klinsmann, dopo un 2-2 a San Siro.

PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.20

Risultato Esatto Finale Como-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.