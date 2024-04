La gara di andata di semifinale per la Coppa Italia in programma oggi 2 aprile 2024, regala un insolito back to back tra Juventus e Lazio, che si sono affrontate in campionato tre giorni fa. Pronostico Juventus-Lazio pronostico gratis, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus in campionato viaggia a ritmi da zona retrocessione ed ora il Bologna è a soli due punti di distacco. La sconfitta nell’ultima gara, proprio contro i biancocelesti, nel minuto finale ha sancito forse l’emblema del periodo che stanno attraversando i bianconeri.

Igor Tudor, al contrario, ha esordito con il botto sulla panchina della Lazio. Una vittoria convincente, più che nel gioco nell’approccio della squadra, apparsa per quasi tutta la partita “viva” rispetto alle ultime versioni viste con Maurizio Sarri.

In campionato ora i biancocelesti sono al settimo posto, la prima tra le squadre che insegue le altre per un posto in Europa. Inutile sottolineare quanto la Coppa Italia sia il principale obiettivo della stagione, arrivati a questo punto.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile.

Rispetto alla gara di campionato Massimiliano Allegri ha a disposizione Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Ci saranno dal 1′ minuto, rispetto a sabato, Weston McKennie e Federico Gatti al posto di Fabio Miretti e Daniele Rugani.

Qualche cambio nell’undici titolare anche per Igor Tudor. A centrocampo dovrebbe trovare una maglia da titolare Mattéo Guendouzi, al posto di Daichi Kamada. In attacco si potrebbe invertire la staffetta con Ciro Immobile dal 1′ al posto di Valentin Castellanos.

Dove vederla in TV

Juventus-Lazio, sarà trasmessa in diretta Canale 5 martedì 2 aprile 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Lazio

Favorita la Juventus per questa gara di andata 1.80 AdmiralBet e Snai. Il pareggio è quotato 3.50 Sisal ed AdmiralBet, la vittoria della Lazio offerta a quota 5.25 Sisal e 4.78 Betway.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Immaginiamo una gara diversa rispetto a quella di sabato all’Olimpico, soprattutto da parte dei bianconeri. Con Dusan Vlahovic in campo, la Juventus dovrà giocare per il suo attaccante e Filip Kosticm, Andrea Cambiaso e Weston McKennie sanno come assisterlo.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.45 Sisal e Betway.

Pronostico Special per Juventus-Lazio

Proviamo almeno un tiro in porta di Andrea Cambiaso e/o Weston McKennie a 2,75 Sisal. Sono tra i giocatori più in forma e spesso decisivi nella fase offensiva.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-1