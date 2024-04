Pronostici Coppa Italia 2-3 aprile 2024. Tra martedì e mercoledì si giocano le sfide d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si inizia con Juventus-Lazio mentre mercoledì ci spostiamo al Franchi per Fiorentina-Atalanta. Abbiamo analizzato queste due sfide proponendovi una scommessa in doppia a quota @2.56 sulle reti che potremmo vedere in questi due match.

Pronostici Coppa Italia 2-3 aprile 2024: Juventus-Lazio

Martedì sera alle ore 21:00 (diretta TV in chiaro su Canale 5) Juventus-Lazio si troveranno di fronte a pochi giorni dal match di campionato, disputato sabato scorso allo stadio Olimpico di Roma e vinto dalla squadra di Tudor. Vediamo le statistiche più interessanti per questa andata delle Semifinali di Coppa Italia:

📌Juventus e Lazio si affrontano in semifinale per la settima volta nella storia della Coppa Italia: in quattro delle precedenti sei occasioni, i biancocelesti hanno superato questo turno, incluse tutte le tre più recenti.

📌La Juventus è la squadra che la Lazio ha affrontato più volte in Coppa Italia (25). Il computo indica 10 vittorie per la Juventus contro le 8 dela Lazio. Sette invece sono i pareggi.

📌La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in cinque stagioni consecutive per la seconda volta nella sua storia.

📌La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite casalinghe di Coppa Italia (19V, 3N). La sua ultima sconfitta in gare interne risale al 5 marzo 2015 contro la Fiorentina.

📌La Lazio ha perso le ultime quattro trasferte di Coppa Italia.

📌Tra i giocatori ancora in attività, solo Paulo Dybala (13) ha segnato più gol di Ciro Immobile (12) in Coppa Italia.

Rispetto alla partita di campionato, Allegri ritrova Dusan Vlahovic, che ha scontato il turno di squalifica. Il centravanti serbo dovrebbe piazzarsi davanti insieme a Federico Chiesa. Disponibile anche Kostic, che ha smaltito l’influenza, mentre Alex Sandro e Alcaraz sono abili e arruolabili per la panchina. Ancora assente il centravanti polacco Arek Milik, il cui rientro dovrebbe avvenire a breve.

Tudor continua con il nuovo modulo e, a differenza della formazione schierata in campionato, dovrebbe presentare dal primo minuto Luis Alberto con Zaccagni alle spalle di Immobile. In difesa, possibile conferma per il trio composto da Gila, Romagnoli e Casale, mentre il giustiziere dei bianconeri in campionato, Marusic, dovrebbe essere confermato come quinto di destra.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor

Pronostici Coppa Italia 2-3 aprile 2024: Fiorentina-Atalanta

Mercoledì 4 aprile alle ore 21:00 (diretta TV in chiaro per tutti su Canale 5 e streaming live su Mediaset Infinity) la Fiorentina ospiterà l’Atalanta per il primo round dell’altra semifinale di Coppa Italia. Vediamo anche qui le statistiche più interessanti per le scommesse:

📌Fiorentina e Atalanta si affrontano in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nella storia. La prima volta fu nell’edizione 2018/19 e vide il passaggio del turno dell’Atalanta che conquistò la finale grazie al pareggio per 3-3 all’andata a Firenze e la vittoria per 2-1 nel ritorno a Bergamo.

📌La Fiorentina ha vinto sette delle 11 sfide contro l’Atalanta in Coppa Italia (2N, 2P).

📌La Fiorentina ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia per tre stagioni consecutive (nel 2022, 2023 e 2024) per la prima volta nella sua storia nel torneo.

📌Battendo la Fiorentina, l’Atalanta riuscirebbe a vincere una gara di semifinale in trasferta di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia (4N, 2P).

📌Nessun giocatore ha preso parte a più reti di Charles De Ketelaere in questa edizione della Coppa Italia (tre, frutto di due gol e un assist).

Italiano non cambierà modulo col 4-2-3-1 nonostante la sconfitta casalinga in campionato contro il Milan e valuta alcune rotazioni: a centrocampo dovrebbe agire la coppia composta da Arthur e Mandragora, mentre davanti Belotti sarà probabilmente il terminale offensivo. Martinez Quarta e Milenkovic dovrebbero essere i due centrali di difesa.

Gasperini dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha vinto in scioltezza a Napoli: Koopmeiners, dopo gli acciacchi rimediati in nazionale, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Così come Lookman, che dovrebbe affiancare Scamacca davanti. Ennesimo problema muscolare per Zappacosta, che lascerà la corsia destra a Holm. Sul versante opposto, invece, dovrebbe toccare a Ruggeri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Scommessa in doppia sulle semifinali di Coppa Italia

Per queste partite abbiamo scelto una doppia in quota @2.56 e in entrambe le sfide ci concentriamo sulle reti. Per la prima sfida allo Juventus Stadium puntiamo su una partita da Under 2.5 gol come è stato anche nel recente scontro di campionato vinto 1-0 dalla Lazio all’Olimpico.

Nello scontro del Franchi invece cambiamo linea e giochiamo su entrambe le squadre a segno per un Gol SI, una giocata risultata vincente in 5 degli ultimi 7 scontri tra i viola e la dea, compreso il 3-2 (per la Fiorentina) nell’ultimo confronto in Coppa Italia del 2022, ma anche negli ultimi 2 scontri di campionato, giocati entrambi a Firenze come questa sfida, e finiti 1-1 e 3-2.