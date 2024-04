Gara di ritorno per la semifinale di Coppa Italia, in programma martedì 23 aprile 2024, allo stadio Olimpico di Roma, tra Lazio e Juventus. Per i capitolini, probabilmente, l’ultimo obiettivo stagionale. Pronostico Lazio-Juventus, ritorno di Coppa Italia del 23/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Lazio arriva dalla vittoria di Marassi decisa dal giocatore più discusso, Luis Alberto. Lo spagnolo, fresco di rinnovo contrattuale, alla fine della partita precedente ha dichiarato di non voler più giocare per i biancocelesti nella prossima stagione, chiedendo una rescissione del contratto che difficilmente il patron Claudio Lotito accetterà.

Nella stessa settimana è arrivato l’addio di Felipe Anderson, destinazione Palmeiras, ed il rinnovo di Mattia Zaccagni.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino al suo addio, nonostante le dichiarazioni di facciata di Cristiano Giuntoli. La prestazione di Cagliari nel primo tempo di Serie A è stata a dir poco imbarazzante, con i bianconeri che hanno trovato due gol per pareggiarla su calci da fermo.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Igor Tudor può contare su vari rientri dagli infortuni, a cominciare dal capitano Ciro Immobile, per il quale è facile ipotizzare una staffetta con Valentin Castellanos.

Nella Juventus, rispetto alla gara di Cagliari, rientrano dal 1′ Weston McKennie e Filip Kostic. Qui la staffetta in attacco sarà tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz.

Dove vederla in TV

Lazio-Juventus, sarà trasmessa in diretta Canale 5 il 23 aprile 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Juventus

Pronostico per questa partita di Serie A

Sfida enigmatica. Il vantaggio di due gol dell’andata è un bel bottino per i bianconeri. Allo stesso tempo la Juventus vista negli ultimi mesi non lascia tranquilli i tifosi e la Lazio è una squadra che può trovare il moto di orgoglio in una partita del genere. Ci sembra un filino alta la quota dell’Over 1.5, visto che i biancocelesti devono recuperare due gol.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.40 su Netbet e su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 1-3

