Arriva la gara di ritorno, mercoledì 23 aprile 2024, dell’altra semifinale di Coppa Italia. All’andata una vittoria di misura della Fiorentina, grazie anche agli interventi di Marco Carnesecchi. Pronostico Atalanta-Fiorentina, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo. Il passaggio del turno contro il Liverpool in Europa League ha dato una spinta alla squadra bergamasca non indifferente, con ottimi risultati anche nelle altre competizioni, a cominciare dal campionato che con la vittoria di Monza ha messo il fiato sul collo a Roma e Bologna. In Coppa Italia, la squadra di Gian Piero Gasperini, deve ribaltare l’1-0 dell’andata.

Risultato che sta stretto ai viola, che nella gara del Franchi crearono tantissime occasione ed avrebbero meritato un vantaggio più ampio. Anche per la squadra di Vincenzo Italiano è arrivata una vittoria in Serie A, ma di tutt’altro rilievo visto che l’avversario era la remissiva Salernitana.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Gianluca Scamacca dovrebbe prendere il suo posto in attacco, dopo essere stato in panchina contro il Monza in campionato. Al suo fianco favorito Charles De Ketelaere.

Nella Fiorentina, rispetto al campionato, dovrebbero rientrare dal 1′ capitano Cristiano Biraghi, Nico Gonzalez e Lucas Beltran rispetto alla gara di Salerno.

Dove vederla in TV

Lazio-Juventus, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 il 24 aprile 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Fiorentina

Pronostico Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia.

L’entusiasmo della squadra bergamasca è evidente. Negli ultimi anni i nerazzurri spesso sono stati colti da stop inattesi, in periodi in cui sembravano volare. Non sembrerebbe questo il caso e puntiamo sulla vittoria nei 90′ in favore dei padroni di casa.

Pronostico: Vittoria Atalanta a quota 1.87 su AdmiralBet e su Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 1-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.