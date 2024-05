Arriva la finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma, che vede di fronte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. Pronostico Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia del 15/05/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma e il probabile risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I bergamaschi volano sulle ali dell’entusiasmo, grazie ai risultati delle ultime settimane che hanno portato i nerazzurri alla qualificazione in finale di Europa League ed in campionato ad una probabile qualificazione alla prossima Champions League.

Dal 3-0 di Anfield Road, la squadra, ha collezionato 7 vittorie 2 pareggi ed una sola sconfitta, indolore nella gara di ritorno proprio contro gli inglesi.

Al contrario, il ruolino di marcia della Juventus recita nelle ultime 10: 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. I bianconeri non vincono una gara dal 7 aprile, vittoria in casa per 1-0 contro la Fiorentina in campionato ed in totale, in questo 2024, hanno ottenuto 8 vittorie totali di cui 5 nel mese di gennaio.

Il crocevia della stagione è stato il passaggio delle due partite con Empoli ed Inter, dove avendo racimolato solo un punto sono svaniti tutti i sogni di gloria stagionali.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Nei bergamaschi pesa l’assenza del bomber Gianluca Scamacca per squalifica. Al suo posto dovrebbe partire titolare Ademola Lookman. Per il resto formazione tipo.

La Juventus non avrà per squalifica Manuel Locatelli, al suo posto potrebbe giocare Fabio Miretti. Per il resto solita formazione con Federico Chiesa ad affiancare in attacco Dusan Vlahovic.

Dove vederla in TV

Atalanta-Juventus sarà trasmessa, in diretta CANALE 5 mercoledì 15 maggio 21.00.

Quote Scommesse per Atalanta-Juventus

Pronostico per Atalanta-Juventus di Coppa Italia

Il periodo lascia immaginare, nonostante le quote, l’Atalanta favorita. Però nelle finali spesso conta anche la storia delle squadre e la Juventus è quella che ha vinto più volte la Coppa Italia, contro un’unica vittoria dei bergamaschi del 1963, alla quale sono seguite 4 finali perse, di cui due recenti nel 2019 e 2021 sotto la gestione Gian Piero Gasperini. Pensiamo che la partita possa avere bisogno di un supplemento di gioco, quindi che vada ad i supplementari.

Pronostico: X a quota 3.15 su Betflag e a quota 3.14 su MarathonBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: fino a €300 Effettua il tuo primo deposito di almeno 5 € utilizzando il codice promozionale W300. Piazza una o più scommesse multiple con almeno tre selezioni. Riceverai un Cashback settimanale fino a 50 € fino a 300 euro oppure effettua un primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2024. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, che potrai utilizzare per qualsiasi scommessa Live sul tuo sport preferito. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.