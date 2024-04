La seconda semifinale di Coppa Italia è in programma mercoledì 3 aprile 2024, e vede scontrarsi Fiorentina ed Atalanta. Due squadre che arrivano a questo incontro con risultati diametralmente opposti ottenuti nell’utlima giornata di Serie A. Pronostico Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia del 03/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina, scossa dalla scomparsa di Joe Barone, ha fatto una bella gara contro il Milan in campionato sabato, ma è arrivata lo stesso la sconfitta. Per i viola tanti obiettivi ancora in palio, con i quarti di finale anche di Conference League ed in campionato sono nel gruppo che lotta per un posto in Europa.

L’Atalanta con la netta vittoria di Napoli ha estromesso, forse definitivamente, dalla lotta per l’Europa i campioni d’Italia in carica. Nonostante qualche giocatore acciaccato i bergamaschi si sono mostrati al Diego Armando Maradona “freschi” e pronti per questo finale di stagione.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman.

Rispetto alla sconfitta con il Milan, in difesa per i viola dovrebbe giocare Luca Ranieri al posto di Martinez Quarta acciaccato. Davanti dovrebbe trovare spazio Nico Gonzalez. Giacomo Bonaventura ritorna dalla squalifica e potrebbe trovare posto in mediana o sulla trequarti.

Per i bergamaschi ci sarà Juan Musso tra i pali, portiere di coppa. Non ha recuperato Gianpaolo Scalvini dall’infortunio accusato a Napoli e nemmeno Charles De Ketelaere. Ademola Lookman scalpita per un posto dal 1′ avanti e potrebbe essere sacrificato Aleksej Miranchuk.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Atalanta, sarà trasmessa in diretta Canale 5 mercoledì 3 aprile 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Atalanta

Sostanziale equilibrio previto per questa gara di andata: la vittoria della Fiorentina bancata a quota a 2.70 Sisal e 2.60 AdmiralBet, pareggio giocato a quota 3.40 su AdmiralBet e Snai, vittoria Atalanta a quota 2.70 Sisal e 2.65 AdmiralBet.

Pronostico Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia

Puntiamo in favore dei bergamaschi. Per la squadra di Gian Piero Gasperini la Coppa Italia è un obiettivo primario, visto anche il doppio confronto probitivo contro il Liverpool in Europa League.

Pronostico: X2 a quota 1.49 AdmiralBet e 1.47 Betway.

Pronostico Special per Fiorentina-Atalanta

Ademola Lookman può essere decisivo in questa sfida. La difesa viola, come dimostrato sabato contro Rafa Leao, soffre gli attaccanti di gamba. Un suo gol o del suo sostituto è quotato 3.50 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 1-3