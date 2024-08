Il campionato di Serie A inizierà subito dopo ferragosto, ma già questo weekend (fino a lunedì 12 agosto) potremo iniziare a gustarci i primi veri match di calcio italiano con tante partite e tante big subito in campo per i 32esimi di Coppa Italia, dove anche qui troviamo l’Inter davanti a tutte per la vittoria finale nelle lavagne delle quote antepost. Coppa Italia 9-12 agosto 2024.

Coppa Italia 9-12 agosto 2024: le partite di venerdì 9 agosto

Più di mezza Serie A è pronta a scendere in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Sono ben dodici le “big” in campo in questo lungo weekend che precede l’inizio del campionato e si inizierà con Sassuolo-Cittadella venerdì pomeriggio dal Mapei Stadium alle ore 18:00, prima uscita ufficiale per i neroverdi che sono retrocessi lo scorso anno dal massimo campionato. Il Sassuolo è favorito con quota in calo sotto @1.70 per la vittoria.

Alle 18.30 scende in campo la nuova Udinese del tecnico Runjaic contro l’Avellino, una delle formazioni di Serie C ancora in ballo. Passaggio del turno senza storia in quota con i bianconeri offerti @1,06 su Planetwin365 contro il @7,32 dei campani (la vittoria dell’Udinese nei 90 minuti rimane molto bassa @1.16).

In serata si ritrovano invece a quasi un anno di distanza Genoa e Reggiana. Nell’ultima occasione a spuntarla fu il Grifone nei tempi supplementari, con i padroni di casa ancora favoriti per la qualificazione @1,16 contro il @4,60 degli emiliani. A bassa quota anche il segno «1» offerto @1,33, mentre un altro pareggio si gioca @4,90 (vittoria esterna che sale @8 volte la posta).

A chiudere la giornata ci sono Monza-Sudtirol in campo alle ore 21:15 in Brianza, con il Monza che ha grandi ambizioni anche quest’anno e viene offerta @1.45 per la vittoria nei 90 minuti contro il Sudtirol.

Coppa Italia 9-12 agosto 2024: le partite di sabato 10 agosto

In questo secondo turno, solo il Napoli scenderà in campo tra le vere big del calcio italiano, e lo farà sabato alle ore 21:15 dallo Stadio Maradona ospitando il Modena. L’impresa dei canarini si gioca @13 volte la posta, scontata la vittoria dei partenopei di Antonio Conte offerti sotto @1.20. I partenopei hanno giocato contro il Modena trentasei partite in quattro competizioni differenti (Serie A, Serie B, Coppa Italia e Divisione Nazionale) con un bilancio tutt’altro che esaltante avendo vinto “solo” diciassette gare contro le tredici dei gialloblu, che hanno anche pareggiato sei volte. A senso unico, invece, il bilancio in Coppa Italia dove i campani hanno vinto i quattro confronti sinora disputati. Ed inoltre, in totale sono cinquantadue i gol realizzati dal Napoli a fronte delle trentasette reti subite.

Pochi dubbi e molte certezze per il Napoli che Antonio Conte proporrà in campo. In porta saranno Caprile e Meret a contendersi la maglia del numero uno così come Raspadori potrebbe essere favorito su Ngonge. Per il resto formazione abbastanza scontata con Rrahmani centrale in difesa affiancato da Rafa Marin a destra, prelevato dal Deportivo Alavés dopo tre stagioni al Real Madrid, e Buongiorno a sinistra. In mediana Lobotka e Anguissa saranno i due centrali con Di Lorenzo e Spinazzola, in uscita dalla Roma dopo cinque stagioni, sulle corsie esterne. In attacco Raspadori dovrebbe essere la punta centrale del tridente affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

Il Modena, che milita in Serie B, è reduce da un campionato da metà classifica ed anche da una amichevole casalinga al Braglia contro il Cagliari dove ha ben figurato pur essendo stato costretto al pareggio solamente all’ultimo istante di gioco per il 2 a 2 finale. Bisoli, l’allenatore dei canarini, dovrebbe proporre tra i pali Gagno alle spalle di una difesa a quattro con Caldada e Zaro centrali e Idrissi e Cotali terzini. A centrocampo spazio a Santoro, Palumbo e Gerli che agiranno alle spalle del tridente Bozhanai, Gilozzi e Pedro Mendes.

La giornata si sabato sarà aperta dal confronto delle ore 18:00 tra due squadre che militano in Serie B e che sperano di essere protagoniste per la promozione quest’anno: Cremonese-Bari. Le quote favoriscono i grigio-rossi offerti @1.87 per la vittoria nei 90 minuti mentre con i pugliesi si sale @4.50. Interessante anche Verona-Cesena in campo alle ore 18:30 (Hellas avanti nelle quote 1X2 @1.55) mentre alle 20:45 toccherà ad Empoli-Catanzaro e qui i bookmakers favoriscono i padroni di casa con una quota calata fino @1.50 per la vittoria 1X2.

Coppa Italia 9-12 agosto 2024: i match di domenica 11 agosto

Si continua domenica con altri 4 match ai soliti orari. Alle 18:00 aprono le danze Brescia-Venezia dallo Stadio Mario Rigamonti, sfida equilibrata secondo le quote che però favoriscono leggermente gli ospiti @2.40 anche se la quota del Brescia sta scendendo sotto @2.90 nelle ultime ore. Da non scartare anche un possibile pareggio nei 90 minuti offerto @3.15.

Alle 18:30 tocca a Parma-Palermo con i Ducali che lo scorso anno sono riusciti a centrare la promozione per il ritorno in Serie A, a differenza dei siciliani che sono sfavoriti @4.15 per la vittoria al Tardini mentre il Parma è offerto sotto @1.90. Lo scorso anno doppio pareggio nei confronti del campionato cadetto, passando da un estremo all’altro, ovvero dai tanti gol nel 3-3 a Parma, allo 0-0 del ritorno al Barbera.

Alle ore 20:45 Sampdoria-Como mette di fronte altre due squadre che si sono sfidate lo scorso anno in Serie B, un campionato cadetto che ha premiato il Como con una storica promozione nella massima serie, mentre la Samp rimane in B e per questa sfida è sfavorita @3.20 anche se gioca in casa, contro un Como offerto @2.20 per la vittoria nei 90 minuti. Lo scorso anno una vittoria interna del Como e un pareggio in trasferta, sempre partite da Under 2.5 gol (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno).

Infine alle ore 21:15 abbiamo Torino-Cosenza con i granata super favoriti sotto @1.30 di quota per la vittoria contro i calabresi che si avvicinano @10 volte la posta per la vittoria.

Coppa Italia 9-12 agosto 2024: le sfide di lunedì 12 agosto

Lunedì si completa questa tornata dei 32esimi di finale di Coppa Italia 2024-25 dalle ore 18:00 dallo Stadio Benito Stirpe con Frosinone-Pisa. Padroni di casa favoriti intorno @1.80 di quota (in calo) contro un Pisa che anche lo scorso anno iniziò la stagione da Frosinone in un match di Coppa Italia in quell’occasione vinto 1-0 dai ciociari grazie all’autorete di Canestrelli dopo 7 minuti di gioco.

Alle ore 18:30 tocca a Lecce-Mantova con i pugliesi largamente favoriti @1.43 per la vittoria contro un Mantova che abbiamo già visto in campo ad inizio mese in Sardegna ai 64esimi di finale contro il Torres, partita vinta dal Mantova per 2-1.

Andiamo allo Stadio Arechi dove alle ore 20:00 scendono in campo Salernitana-Spezia. Gli spezzini sono sfavoriti @3.20, ma la quota sta calando mentre quella dei campani è arrivata @2.10. Da non escludere un pareggio nei 90 minuti offerto @3.50 volte la posta tra due formazioni che hanno chiuso 1-1 l’ultimo scontro diretto. Attenzione ai gol, entrambe le squadre sono andate a segno in 6 degli ultimi 7 confronti diretti.

Chiudiamo sempre alle ore 21:15 con Cagliari-Carrarese. I sardi si giocano sotto @1.40 per la vittoria contro i toscani offerti ad oltre @7 volte la posta che hanno già giocato un primo turno vinto 2-1 contro il Catania la scorsa settimana. Queste formazioni non si sono mai affrontate prima in partite ufficiali nella loro storia.

Quote antepost: Inter favorita anche qui

I nerazzurri campioni in carica dello scudetto di Serie A, sono favoriti anche per la prossima stagione in campionato, e non solo, visto che la squadra di Simone Inzaghi stacca tutti anche nelle quote antepost per la vittoria finale della Coppa Italia 2024-25.

