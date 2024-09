Questa settimana torna la Coppa Italia 2024-25 con i sedicesimi di finale che inizieranno da martedì 24 settembre al Via del Mare di Lecce dove arrivano i neroverdi. Pronostico Lecce-Sassuolo 24 settembre 2024.

Pronostico Lecce-Sassuolo 24 settembre 2024: probabili formazioni e analisi

Il secondo turno di Coppa Italia inizia martedì 24 settembre 2024 alle ore 16:00 dallo Stadio Via del Mare con Lecce-Sassuolo, match valido per i 16esimi di finale della coppa nazionale italiana.

Il Lecce ha eliminato il Mantova al primo turno per 2-1 lo scorso 12 agosto. Luca Gotti schiererà i salentini col 4-2-3-1 come nel 2-2 (sempre in Salento) dell’ultima di campionato contro il Parma.

Il Sassuolo di Fabio Grosso ha vinto 2-1 al Mapei Stadium nel primo turno contro il Cittadella mentre questo weekend nel campionato di Serie B i neroverdi sono passati 1-0 a Cosenza.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Fruchtl; Pelmard, Jean, Bonifazi, Gallo; Marchwinski, Pierret; Pierotti, Oudin, Banda; Burnete. Allenatore: Luca Gotti.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Ghion, Obiang, Lipani; D’Andrea, Moro, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.

Migliori quote Lecce-Sassuolo, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Calcio, Coppa Italia Lecce-Sassuolo

Il match Lecce-Sassuolo, con fischio d’inizio previsto martedì 24 settembre con fischio d’inizio alle ore 16:00, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV sul Canale 20.

Le nostre scommesse su Lecce-Sassuolo

Come è stato in entrambi i primi turni di Lecce e Sassuolo, anche per questa sfida ci aspettiamo entrambe le squadre a segno, come è stato anche nell’ultimo precedente giocato qui a Lecce (1-1 lo scorso ottobre). Andiamo con GOL SI @1.77 di quota massima.

