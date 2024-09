Martedì 24 settembre, alle ore 18:00 dalla Unipol Domus in Sardegna, va in scena il secondo match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024-25. Pronostico Cagliari-Cremonese 24 settembre 2024.

Pronostico Cagliari-Cremonese 24 settembre 2024: probabili formazioni e analisi

Sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024-25, martedì nel tardo pomeriggio si gioca in Sardegna la sfida tra Cagliari-Cremonese che andiamo ad analizzare con probabili formazioni, quote, guida tv e i consigli per le scommesse. La vincente di questa partita affronterà la Juventus negli ottavi di finale.

Il Cagliari di Davide Nicola non ha avuto problemi a superare la Carrarese per 3-1 nel primo turno anche se nel weekend in campionato è arrivato un brutto ko interno in chiave salvezza, lo 0-2 contro l’Empoli.

La Cremonese di Giovanni Stroppa ha invece superato il Bari in casa, ma solo ai rigori, dopo l’1-1 nei 90 minuti dei tempi regolamentari. In campionato i grigiorossi sono in striscia positiva da 3 turni dopo il 2-1 di sabato a Catanzaro.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Wieteska, Palomino, Obert; Azzi, Adopo, Gaetano, Felici; Viola; Pavoletti, Lapadula. Allenatore: Davide Nicola.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Bianchetti, Moretti; Barbieri, Pickel, Milanese, Vandeputte, Quagliata; De Luca, Johnsen. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Migliori quote Cagliari-Cremonese, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Calcio, Coppa Italia Cagliari-Cremonese

Il match Cagliari-Cremonese, con fischio d’inizio previsto martedì 24 settembre alle ore 18:30, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV sul Canale 20.

Le nostre scommesse su Cagliari-Cremonese

3 degli ultimi 4 scontri tra queste due formazioni si sono conclusi col risultato di 1-0, e allungando lo sguardo solo in 2 degli ultimi 10 testa a testa abbiamo visto entrambe le squadre andare a segno, con soli 2 Over. Noi per questo match consigliamo UNDER 2.5 @1.80.

