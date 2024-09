L’ultimo match di martedì 24 settembre, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25 si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino dove i granata ospitano un altra squadra di Serie A, l’Empoli. Pronostico Torino-Empoli 24 settembre 2024.

Pronostico Torino-Empoli 24 settembre 2024: probabili formazioni e analisi

Vediamo lo scontro di martedì sera, alle ore 21:00, Torino-Empoli, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25.

Il Torino di Paolo Vanoli si è guadagnato il passaggio del turno eliminando il Cosenza, grazie alla vittoria casalinga per 2-0, sempre in casa dove giocherà anche questo turno. I Granata, considerando anche il campionato, non perdono una partita ufficiale dallo 0-3 a Bergamo contro l’Atalanta il 26 maggio scorso, e nel fine settimana il Toro è passato 3-2 a Verona.

L’Empoli di Roberto D’Aversa ha passato il primo turno senza problemi col 4-1 rifilato al Catanzaro, e anche in campionato i toscani arrivano da un importante vittoria a Cagliari. Anche l’Empoli non perde in partite ufficiali dallo scorso maggio (0-2 all’Olimpico contro la Lazio).

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Dembele, Ciammaglichella, Gineitis, Pedersen; Linetty, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

EMPOLI (3-4-1-2): Brancolini; De Sciglio, Ismajli, Viti; Sambia, Haas, Grassi, Cacace; Solbakken, Ekong; Pellegri. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Migliori quote Torino-Empoli, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Calcio, Coppa Italia Torino-Empoli

Il match Torino-Empoli, con fischio d’inizio previsto martedì 24 settembre alle ore 21:00, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV su Italia 1 HD.

Le nostre scommesse su Torino-Empoli

Due squadre in ottima forma che cercheranno di passare il turno e chi passa affronterà la Fiorentina negli ottavi di finale. I granata hanno maggior qualità e sono facilitati dal fattore campo. Grande equilibrio anche negli ultimi 4 precedenti con una vittoria a testa (sempre per la squadra di casa) e 2 pareggi. Noi ci aspettiamo un pareggio, almeno nei 45 minuti iniziali, quindi consigliamo X PRIMO TEMPO @2.20.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.