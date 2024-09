Sono due squadre di Serie B ad aprire il mercoledì dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25, in campo alle ore 16:00 dallo Stadio Romeo Anconetani. Pronostico Pisa-Cesena 25 settembre 2024.

Pronostico Pisa-Cesena 25 settembre 2024: probabili formazioni e analisi

Mercoledì 25 settembre, alle ore 18:00, si gioca allo Stadio Romeo Anconetani questo match valido per i 16esimi di finale di Coppa Italia 2024-25. Si scontrano due squadre attualmente impegnate nella cadetteria, Pisa-Cesena. Chi vincerà sfiderà l’Atalanta agli ottavi.

Il Pisa gioca in casa dopo essere passata dal primo turno grazie al 3-0 a Frosinone. Da allora 6 partite di campionato per i toscani che non hanno mai perso con 4 vittorie 2 pareggi, tra cui il big match al vertice e di Serie B vinto 2-1 contro il Brescia, un risultato che lancia il Pisa sempre più al comando della classifica del campionato di calcio cadetto.

Il Cesena ha già giocato due turni di Coppa, passando 3-1 col Padova e poi superando a sorpresa per 2-1 l’Hellas Verona in trasferta al Bentegodi. In campionato per i romagnoli hanno rallentato un pò con 1 sconfitta a La Spezia, seguita da un doppio pareggio, il 2-2 interno col Modena e lo 0-0 del weekend a Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Hojholt, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Tramoni; N. Bonfanti.

CESENA (4-3-1-2): Pisseri, Curto, Prestia, Mangraviti, Ceesay, Calò, Bastoni, Donnarumma, Adamo, Kargbo, Shpendi.

Migliori quote Pisa-Cesena, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Calcio, Coppa Italia Pisa-Cesena

Il match Pisa-Cesena, con fischio d’inizio previsto mercoledì 25 settembre alle ore 16:00, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV su Italia 1 HD.

Le nostre scommesse su Pisa-Cesena

In questo momento il Pisa ha il morale alle stelle, ma il Cesena è una squadra ostica, e lo ha dimostrato anche lo scorso turno di Coppa Italia, andando a vincere a Verona. Negli ultimi 3 scontri diretti tra queste due formazioni è sempre stato Gol No, un risultato che potremmo vedere anche per questo scontro di metà settimana, andiamo quindi con Pisa-Cesena: GOL NO @2.00 per un bel raddoppio.

