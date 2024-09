Le analisi sul match di mercoledì 25 settembre, alle ore 18:00, al Bluenergy Stadium dove l’Udinese ospita la Salernitana in questo scontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25. Pronostico Udinese-Salernitana 25 settembre 2024.

Pronostico Udinese-Salernitana 25 settembre 2024: probabili formazioni e analisi

Vediamo l’analisi del match Udinese-Salernitana, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25, in campo mercoledì 25 settembre nel tardo pomeriggio in Friuli.

L‘Udinese è tornata con i piedi per terra dopo essere stata perfino al comando della classifica di Serie A, ma nel weekend i friulani sono crollati di colpo all’Olimpico, nello 0-3 contro la Roma. L’Udinese aveva passeggiato lo scorso turno di Coppa Italia con un comodo 4-0 sull’Avellino.

I friulani sfideranno un altra squadra proveniente dalla cadetteria, la Salernitana che non se la passa bene visto che in campionato ha perso 2 partite di fila e non è andata oltre lo 0-0 a Reggio Emilia. Nel primo turno di Coppa (giocato a Salerno), la Salernitana passò contro La Spezia, ma solo ai rigori.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Davis, Brenner. Allenatore: Runjaic.

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci, Tello; Verde; Wlodarczyk, Braaf. Allenatore: Martusciello.

Migliori quote Udinese-Salernitana, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Calcio, Coppa Italia Udinese-Salernitana

Il match Udinese-Salernitana, con fischio d’inizio previsto mercoledì 25 settembre alle ore 18:00, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV su Italia 1 HD.

Le nostre scommesse su Udinese-Salernitana

In 10 precedenti queste formazioni hanno segnato 7 Under 2.5 gol, ma in questa sfida ci aspettiamo più spettacolo, con l’Udinese che arriva da un doppio Over in campionato. Consigliamo OVER 2.5 @1.75.

