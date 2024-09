Il derby della Lanterna è sempre un appuntamento speciale, anche se non si gioca ormai dal 2022 in campionato, visto la retrocessione dei blucerchiati. Si rigiocherà mercoledì sera in un derby di Genova valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25. Pronostico Genoa-Sampdoria 25 settembre 2024.

Pronostico Genoa-Sampdoria 25 settembre 2024: probabili formazioni e analisi

Andiamo ad analizzare il derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria, questa volta valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in campo mercoledì sera, alle ore 21:00, da Marassi.

Il Genoa ha raccolto solo 1 punto nelle ultime3 3 giornate di campionato, in un inizio di Serie A poco convincente per il Grifone che invece nel primo turno di Coppa Italia era passata contro la Reggiana, con una 1-0 poco convincente a dire il vero.

La Sampdoria non se la passa meglio, Pirlo ha salutato e i blucerchiati sono più invischiati nella corsa per la salvezza in Serie B, piuttosto che per la promozione e il ritorno in A. Nel weekend però sono arrivati 3 punti, una boccata d’ossigeno per la Samp che al primo turno passò col 2-1 in casa contro il Como, regalandosi questo derby della lanterna.

La Samp ha vinto gli ultimi 2 derby della Lanterna ma il Grifone vinse il derby precedente di Coppa Italia nel 2020 per 3-1.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Vitinha, Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Veroli, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda. Allenatore: Sottil.

Migliori quote Genoa-Sampdoria, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Calcio, Coppa Italia Genoa-Sampdoria

Il match Genoa-Sampdoria, con fischio d’inizio previsto mercoledì 25 settembre alle ore 21:00, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV su Italia 1 HD.

Le nostre scommesse su Genoa-Sampdoria

Il derby di Genova è sempre sentito e pervaso da un atmosfera speciale, e questo derby non farà eccezione, anzi, la mancanza negli ultimi anni della stracittadina ligure potrebbe accendere ancor più gli animi tra gli spalti e in campo tra i giocatori e OVER CARTELLINI.

