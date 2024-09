Derby lombardo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in campo giovedì pomeriggio, alle ore 18:30 dal Brianteo di Monza dove arriva il Brescia, squadra che milita in Serie B. Vediamo analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e consigli per le scommesse per questa sfida. Pronostico Monza-Brescia 26 settembre 2024.

Pronostico Monza-Brescia 26 settembre 2024: Lo stato di forma delle due squadre

Giovedì pomeriggio si sfidano Monza-Brescia in uno degli ultimi match validi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25, un derby lombardo che andrà in scena in Brianza alle ore 18:30.

Il Monza ha superato soffrendo per 1-0 il Sudtirol al primo turno, e i brianzoli non hanno iniziato bene questa stagione visto che non si sono ancora sbloccati con la prima vittoria, ma sono arrivati 3 pareggi e 2 sconfitte, compreso l’1-2 interno contro il Bologna proprio nell’ultima giornata.

Il Brescia ha avuto la meglio del Venezia per 3-1 nel primo turno di Coppa Italia e anche nel campionato cadetto è partita forte, anche se dopo 3 vittorie, sabato le Rondinelle si sono fermate nel big match al vertice giocato a Pisa per 1-2.

Probabili Formazioni Monza-Brescia

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Allenatore: Nesta.

Brescia (3-5-1-1): Lezzerini; Jallow, Adorni, Papetti; Dickmann, Bisoli, Verreth, Besaggio, Corrado; Borrelli; Moncini. Allenatore: Maran.

Le quote offerte dai bookmaker per Monza-Brescia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per la Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Coppa Italia Monza-Brescia

Il match Monza-Brescia, con fischio d’inizio previsto giovedì 26 settembre alle ore 18:30, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV su Italia 1 HD.

Pronostico Monza-Brescia di Coppa Italia

Per iniziare un po di statistiche utili per le scommesse. Sempre almeno 2 gol totali negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni, inoltre il Monza si è imposto in 4 degli ultimi 6 incroci con il Brescia (1N, 1P). I brianzoli però non vincono una partita nei novanta minuti da marzo 2024: da allora, il bilancio mostra 7 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione, il Brescia non ha mai pareggiato (4V, 3P) e potremmo vederla in questa sfida la prima X stagionale delle rondinelle e quindi consigliamo un piccolo investimento sull’azzardo del PAREGGIO @3.45 nei novanta minuti.

Monza-Brescia: X @3.45

