Il derby del Sud tra Napoli e Palermo va in scena giovedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona, e varrà per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024-25. Andiamo a vedere probabili formazioni, analisi, statistiche, quote, guida tv e i consigli per le scommesse. Pronostico Napoli-Palermo 26 settembre 2024.

Pronostico Napoli-Palermo 26 settembre 2024: Lo stato di forma delle due squadre

Giovedì alle ore 21:00 al Maradona si sfidano Napoli-Palermo, scontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-25.

Il Napoli di Antonio Conte si è rialzato molto bene in campionato dove al momento è al 2° posto, dopo un buon pareggio in trasferta contro la Juve, che allunga a 4 la striscia positiva dei partenopei in Serie A. Il Napoli lo scorso turno ha sudato le sette camice per avere la meglio ai rigori del Modena.

Ora il Napoli sfiderà un altra squadra che milita in Serie B, il Palermo che punta al ritorno nella massima serie, ed è tra i favoriti dalle quote. I rosanero non perdono da 4 turni, ma 2 sono stati pareggi, entrambi in casa, compreso lo 0-0 col Cesena di sabato scorso. Lontano dal Barbera però i siciliani hanno vinto le ultime 2 trasferte e sono passati fuori casa anche nello scorso turno di Coppa Italia, l’1-0 a Parma.

Probabili Formazioni Napoli-Palermo

Napoli (3-4-2-1): Caprile; Di Lorenzo, Marin, Juan Jesus; Mazzocchi, Gilmour, McTominay, Olivera; Neres, Raspadori; Simeone. Allenatore: Conte.

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Le Douaron, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Dionisi.

Le quote offerte dai bookmaker per Napoli-Palermo

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per la Coppa Italia 2024-25.

Guida TV Coppa Italia Napoli-Palermo

Il match Napoli-Palermo, con fischio d’inizio previsto giovedì 26 settembre alle ore 21:00, sarà trasmesso da Mediaset in chiaro e in diretta TV su Italia 1 HD.

Pronostico Napoli-Palermo di Coppa Italia

Napoli e Palermo non si affrontano dal gennaio 2017 (pareggio per 1-1 nell’ultimo confronto). Il Napoli ha concesso appena una rete nelle ultime 4 prestazioni interne in tutte le competizioni. Il Napoli sembra aver trovato la giusta direzione dopo un avvio difficile con Conte in panchina, e a nostro avviso oggi vincerà questa sfida senza subire gol. In attacco scalpitano Raspadori e Simeone che vorranno mettersi in mostra, occhio quindi alle giocate speciali sui marcatori.

Napoli-Palermo: NAPOLI VINCE SENZA SUBIRE GOL

