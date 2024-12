Settimana di Coppa Italia con gli ottavi di finale che inizieranno martedì 3 dicembre 2024 alle ore 18.30 dallo stadio Renato Dall’Ara. Chi si qualifica sfiderà ai quarti di finale una tra Atalanta e Cesena. Pronostico Bologna-Monza 3 dicembre 2024.

Pronostico Bologna-Monza 3 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Bologna-Monza, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse.

Il Bologna di Vincenzo Italiano è al debutto nella competizione, in una stagione dove i felsinei sono impegnati (con difficoltà) anche in Champions League, mentre in campionato sono reduci dal 3-0 sul Venezia.

Il Monza di Alessandro Nesta hanno iniziato il loro cammino dai trentaduesimi dove hanno avuto la meglio sul Sudtirol dopo i rigori. Al turno successivo la squadra brianzola ha eliminato il Brescia imponendosi 3-1. In campionato i brianzoli sono reduci dal 1-1 di Como.

Statistiche scommesse Bologna-Monza del 03-12-2024

In campionato (tra Serie A, Serie B e Serie C) Bologna e Monza si sono incrociati sette volte in casa degli emiliani, con un bilancio di due vittorie interne, quattro pareggi e un successo esterno; i padroni di casa hanno però mancato l’appuntamento con il gol nelle due sfide più recenti (1N, 1P).

Il Bologna ha passato il turno degli ottavi di finale nella passata stagione (2-1 contro l’Inter) dopo essere stato eliminato in 11 delle precedenti 12 partecipazioni a questo turno.

Il Bologna ha subito solamente due gol nelle ultime sette partite di Coppa Italia, dopo averne concessi ben 13 nelle precedenti quattro gare nel torneo.

Il Monza è stato eliminato in due delle tre occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Monza ha ottenuto un pareggio contro il Südtirol (superando poi il turno alla lotteria dei rigori) e una vittoria contro il Brescia nelle due partite di questa edizione della Coppa Italia.

Il Monza ha realizzato tre gol nel primo tempo in questa stagione di Coppa Italia e nessuna squadra ha fatto meglio nello stesso periodo di gioco (tre anche Udinese, Cesena e Napoli).

Probabili Formazioni di Bologna-Monza di Coppa Italia

BOLOGNA (4-2-3-1) – Ravaglia; Holm, Erlic, Casale, Lykogiannis; Orsolini, Fabbian, Urbanski, Dallinga. All.: Italiano.

MONZA (3-4-2-1) – Pizzignacco; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Vignato; Petagna. All.: Nesta.

Guida TV: dove vedere Bologna-Monza

Bologna-Monza, in programma martedì 3 dicembre alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. La partita sarà visibile in live streaming anche sull’app di Mediaset Infinity e sul sportmediaset.it

Migliori quote Bologna-Monza, ottavi di finale di Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Il Bologna è nettamente favorito @1.68 su Lottomatica e @1.65 su Sisal. Il pareggio si gioca a quota massima @3.70 di Snai mentre la vittoria esterna del Monza si gioca @5.50 su NetBet.

Pronostici Bologna-Monza del 3 dicembre 2024

In questo momento il Monza è più preoccupato dal campionato, e al Dall’Ara vediamo la vittoria del Bologna che sta faticando in Europa, ma nella coppa nazionale potrà avanzare.

Risultato esatto Bologna-Monza, Coppa Italia 3.12.24

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti per questa sfida di Coppa Italia: 2-0, 2-1, 1-1.

