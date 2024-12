Martedì sera, alle ore 21:00 da San Siro, va in scena il match tra rossoneri e neroverdi in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025. Chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria. Pronostico Milan-Sassuolo 3 dicembre 2024.

Pronostico Milan-Sassuolo 3 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Milan-Sassuolo, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse.

Esordio nella competizione per il Milan testa di serie, con i rossoneri che sono reduci dal facile 3-0 interno contro l’Empoli, e la settimana precedente la squadra di Paulo Fonseca aveva rischiato, pur passando 3-2 a Bratislava, contro lo Slovan, in Champions. Rossoneri in svantaggio con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte negli ultimi 7 precedenti contro i neroverdi.

Il Sassuolo ha già superato due turni di Coppa Italia: ai trentaduesimi di finale hanno battuto 2-1 il Cittadella, ai sedicesimi hanno eliminato il Lecce (2-0 al Via del Mare). La squadra di Fabio Grosso sta andando a mille anche in campionato di Serie B, ed è reduce dalla vittoria (la 4° consecutiva) nel derby con la Reggiana. Il Sassuolo da 12 partite tra campionato e coppa (10 vittorie e 2 pareggi).

Guida TV: dove vedere Milan-Sassuolo

Milan-Sassuolo, in programma martedì 3 dicembre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. In live streaming il match sarà trasmesso sulla app di Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Statistiche scommesse Milan-Sassuolo del 03-12-2024

Milan e Sassuolo si sono affrontati solo una volta in Coppa Italia, il 13 gennaio 2015 al Meazza, con i rossoneri che hanno vinto 2-1 negli ottavi di finale.

Considerando tutte le competizioni Milan e Sassuolo si sono incrociati 12 volte in casa dei rossoneri; il bilancio vede sei successi interni, due pareggi e quattro vittorie esterne (incluse tre nelle quattro più recenti).

Il Sassuolo ha segnato 33 gol in 22 partite contro il Milan in campionato e solo contro il Genoa (35) ha fatto meglio in Serie A; la media di 1.5 gol subiti a partita contro i neroverdi è la seconda più alta per i rossoneri contro una singola avversaria affrontata più di 10 volte nel massimo campionato (1.6 contro l’Alessandria).

Il Milan ha superato gli ottavi di finale in 14 delle ultime 15 edizioni del torneo ma ha perso tre delle ultime quattro partite di Coppa Italia (1V), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 18 (8V, 7N).

Nelle ultime due stagioni di Coppa Italia (dal 2023/24) nessuna squadra ha segnato più gol del Sassuolo nei tempi supplementari (tre, come Cagliari e Cremonese).

Nelle sette occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Sassuolo ha passato il turno una sola volta.

Probabili Formazioni di Milan-Sassuolo di Coppa Italia

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Musah; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. All.: Grosso.

Migliori quote Milan-Sassuolo, ottavi di finale di Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Tutti i bookmakers come Sisal, Snai e Lottomatica sono concordi con le quote sul Milan favoritissimo @1.30, il Sassuolo @9 volte la posta e il pareggio @5.50.

Pronostici Milan-Sassuolo del 3 dicembre 2024

La quota per la vittoria del Milan è davvero bassa. I neroverdi hanno le campionato cadetto il loro obiettivo principale, per tornare in Serie A, ma una rete potrebbero anche metterla a segno a San Siro. Entrambe le squadre a segno si giocano oltre la pari, una quota di valore @2.10. Ci proviamo.

Risultato esatto Milan-Sassuolo, Coppa Italia 3.12.24

Come risultati esatti abbiamo scelto tre opzioni a quota alta: 3-1, 2-0, 1-1.

