Rientrato l’allarme Bove, i viola tornano in campo al Franchi dove ospiteranno l’Empoli per questo derby toscano valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025. Pronostici Fiorentina-Empoli 4 dicembre 2024.

Pronostici Fiorentina-Empoli 4 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Questo match, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025 è rimasta in bilico per il malore che ha colpito Edoardo Bove, un pericolo che sembra rientrato, quindi Fiorentina-Empoli si giocherà come da programma mercoledì sera allo Stadio Franchi.

Nella Fiorentina possibile turnover, potrebbero avere spazio Kayode, Pongracic e Parisi in difesa, Ikoné, Sottil e Kouamé in attacco. I viola la settimana scorsa hanno giocato anche in Conference League, vincendo la 3° partita di fila e la 10° nelle ultime 11 prestazioni tra tutte le competizioni (sospeso il match del fine settimana in Serie A contro l’Inter).

L’Empoli invece ha giocato e perso 3-0 a San Siro contro il Milan in Serie A, a seguito di un doppio pareggio. Lo scorso turno l’Empoli ha superato i granata per 2-1 andando a vincere a Torino. Per gli ospiti si rivedrà dall’inizio Sebastiano Esposito in coppia con Colombo davanti.

Statistiche scommesse su Fiorentina-Empoli del 04.12.2024

-Fiorentina ed Empoli si sono affrontate sei volte in Coppa Italia; gli azzurri hanno vinto il primo di questi incontri, mentre in tutti i successivi cinque hanno sempre avuto la meglio i viola.

-La Fiorentina non ha vinto alcuno degli ultimi cinque confronti contro l’Empoli (4N, 1P).

-Tre degli ultimi quattro ottavi di finale di Coppa Italia disputati dalla Fiorentina sono terminati dopo i supplementari.

-L’Empoli è sempre stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca.

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di Coppa Italia (3N, 2P), dopo che aveva ottenuto ben sette successi nelle precedenti nove (2P); inoltre la Viola ha subito quattro gol nell’ultima gara disputata nella competizione (1-4 contro l’Atalanta), tante reti quante nelle precedenti sei.

-L’Empoli ha segnato in tutte le ultime 11 partite disputate in Coppa Italia. L’Empoli è l’unica squadra che in questa edizione della Coppa Italia ha già trovato due gol al 90° minuto di gioco dei tempi regolamentari.

Probabili formazioni Fiorentina-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

Guida TV: dove vedere Fiorentina-Empoli

Fiorentina-Empoli, in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. In live streaming il match sarà trasmesso sulla app di Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Migliori quote Fiorentina-Empoli, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Fiorentina favorita @1.47 su Sisal e @1.43 su Lottomatica. La vittoria esterna si gioca @8 di quota massima su NetBet mentre il pareggio lo troviamo @4.40 su Goldbet.

Pronostici Fiorentina-Empoli, Coppa Italia del 4 dicembre 2024

Come risponderanno i viola al malore che ha colpito Bove? Secondo noi la Fiorentina vincerà, anche per lui, ma la quota regala davvero poco e l’Empoli è comunque un avversario da prendere con le molle, specialmente in Coppa (chiedere al Torino). La Fiorentina inoltre non ha vinto nemmeno 1 degli ultimi 5 precedenti contro l’Empoli, con una sconfitta e ben 4 pareggi, tutte partite da Under 2.5 gol (6 Under di fila tra viola ed Empoli). Giochiamo proprio meno di 3 gol totali.

Risultato esatto Fiorentina-Empoli di Coppa Italia

Come detto non ci aspettiamo molte reti in questa sfida, e anche la selezione delle tre opzioni sui risultati esatti vanno in questo senso per due terzi: 1-0, 2-1, 1-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.