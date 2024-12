Vediamo l’analisi dell’ottavo di finale di Coppa Italia di giovedì 5 dicembre all’Olimpico, il big match più interessante di questo turno, con i bianconeri che ospitano il Napoli di Conte. Pronostici Lazio-Napoli 5 dicembre 2024.

Pronostici Lazio-Napoli 5 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Giovedì 5 dicembre, alle ore 21:00, va in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia 2024-2025 più interessante, all’Olimpico dove si sfidano Lazio-Napoli.

Dopo aver affrontato Modena e Palermo, il Napoli di Conte ora è chiamata a un match di primo livello contro una delle squadre più in palla in questo inizio stagione: in porta potrebbe esserci spazio per Caprile, mentre in difesa Di Lorenzo sarà presente a causa dell’infortunio di Mazzocchi. Sull’altra corsia si prepara Spinazzola, mentre centralmente toccherà a Rafa Marin. A centrocampo fiducia a Folorunsho, affiancato da Gilmour. In attacco, Ngonge e Neres sono favoriti nei rispettivi ballottaggi, mentre Simeone, da centravanti, è pronto a giocarsi una chance, più che Raspadori.

Dopo 7 vittorie di fila la Lazio ha un pò calato il proprio rendimento, prima pareggiando in Europa League contro il Ludogorets (partita comunque dominata dai biancocelesti), poi è arrivato anche l’1-3 di Parma nell’ultimo turno di campionato. 2 vittorie e 1 pareggio per la Lazio negli ultimi 3 precedenti contro i partenopei.

Statistiche scommesse su Lazio-Napoli del 05.12.2024

-La Lazio ha affrontato 21 volte il Napoli in Coppa Italia, vincendo in nove occasioni, contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione (nove anche contro la Juventus, ma in 27 confronti) – quattro pareggi e otto successi partenopei completano il bilancio.

-La Lazio è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe contro il Napoli in Coppa Italia (3V, 2N), con l’ultima sconfitta arrivata il 27 agosto 1986.

-In ciascuno degli ultimi sei confronti in Coppa Italia tra Lazio e Napoli, i campani non sono mai riusciti a segnare più di una rete.

-La Lazio ha passato gli ottavi di finale in tutte le ultime 13 stagioni, dal 2011/12 in avanti, mentre l’ultima eliminazione è stata nel gennaio 2011 per mano della Roma; nel periodo solo la Juventus oltre ai biancocelesti è riuscita a passare il turno il 100% delle volte.

-Il Napoli è stato eliminato nelle ultime tre occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia (una volta dopo i supplementari e una dopo i rigori), dopo che aveva passato il turno in tutte le precedenti otto occasioni.

-La Lazio ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe di Coppa Italia.

Probabili formazioni Lazio-Napoli, ottavi di finale di Coppa Italia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Guida TV: dove vedere Lazio-Napoli

Lazio-Napoli, in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. In live streaming il match sarà trasmesso sulla app di Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Migliori quote Lazio-Napoli, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Quote in equilibrio, col fattore campo che favorisce leggermente la Lazio @2.50 su Sisal e @2.45 su Goldbet. La vittoria del Napoli si prende @2.95 su Lottomatica e @2.90 su Snai mentre il pareggio paga @3.25 volte la posta su NetBet.

Pronostici Lazio-Napoli, Coppa Italia del 5 dicembre 2024

Il Napoli arriva da 2 vittorie col minimo risultato di 1-0, un classico per Conte che lavora sempre molto sull’aspetto difensivo. 2 Under negli ultimi 3 precedenti tra Lazio e Napoli, giochiamo su meno di 3 gol totali anche in questo importante match che farà avanzare solo una squadra ai quarti della coppa nazionale.

Risultato esatto Lazio-Napoli di Coppa Italia

Come anticipato non ci aspettiamo tante reti in questo match, e questo si ripropone anche nelle tre scelte a quota alta sui possibili risultati esatti della sfida di giovedì all’Olimpico: 1-1, 1-0, 1-2.

