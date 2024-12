Questa settimana torna la Coppa Italia Frecciaross 2024-2025 con gli ottavi di finale che iniziano martedì sera a Torino, con i bianconeri che arrivano da un atro pareggio deludente in campionato, e ospitano i sardi che vogliono fare lo sgambetto alla vecchia signora. Pronostico Juventus-Cagliari 17 dicembre 2024.

Pronostico Juventus-Cagliari 17 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare il match Juventus-Cagliari, in campo martedì 17 dicembre alle ore 21:00 da Torino, per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025.

Non c’è pace e nemmeno costanza per la Juventus che, dopo aver vinto 2-0 in Champions con un City in crisi, torna alla sua solita “pareggite” di campionato, col deludente 2-2 interno contro il Venezia, addirittura la 4° X per la squadra di Thiago Motta un pò contestato dai tifosi bianconeri. La Juve tra campionato e Champions non ha mai perso nelle ultime 11 partite, ma ben 8 sono stati pareggi!

Il Cagliari si è ben battuto nelle ultime 2 di campionato, ma non ha raccolto nulla, perdendo 0-1 sia a Firenze che nel weekend in Sardegna contro l’Atalanta. Il Cagliari ha giocato lo scorso turno di Coppa Italia, superando 1-0 la Cremonese.

Probabili Formazioni Juventus-Cagliari di Coppa Italia

JUVENTUS (4-2-3-1) – Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Motta.

CAGLIARI (4-2-3-1) – Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. All.: Nicola.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Juventus-Cagliari del 17.12.24

Juventus-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-25 in programma martedì 17 dicembre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sull’app Infinity di Mediaset oppure sul sito sportmediaset.it.

Migliori quote Juventus-Cagliari, ottavi di finale Coppa Italia 2024-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Nonostante la crisi la Juve è nettamente favorita @1.45 su NetBet mentre un altro pareggio dei bianconeri si gioca @4.25 su Lottomatica. La sorpresa ospite viaggia @7 su Snai e @7.25 su Goldbet.

Pronostici Juventus-Cagliari, Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025

La Juventus ha assoluto bisogno di una vittoria scaccia crisi in casa e in Coppa Italia e nonostante un possibile turnover da parte di Motta, i bianconeri sono ovviamente più attrezzati del Cagliari per andare avanti in Coppa. I sardi devono pensare alla salvezza in campionato e andiamo con la vittoria Juve che potete utilizzare anche per qualche doppia o multipla.

Risultato Esatto Juventus-Cagliari del 17 dicembre 2024

Per questa sfida di Coppa Italia abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 2-0, 3-1, 1-1.

