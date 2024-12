Mercoledì 18 dicembre continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025 e a Bergamo, in casa di una delle squadre più calde della Serie A, arriva l’arrembante Cesena che è quotato fino @12 volte la posta per una vittoria in questa trasferta. Pronostico Atalanta-Cesena 18 dicembre 2024.

Pronostico Atalanta-Cesena 18 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere come arrivano Atalanta-Cesena al match di mercoledì 18 dicembre, ore 18.30 dal Gewiss Stadium, e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025.

L’Atalanta abbiamo detto, e saprete benissimo, essere una delle squadre più in forma del momento. Nel weekend la squadra di Gasperini ha riscattato il comunque buon 2-3 contro il Real Madrid in Champions, allungando a 10 la striscia vincente in campionato grazie al seppur sofferto 1-0 col Cagliari.

Il Cesena sta giocando il campionato di Serie B e ha interrotto una striscia di 3 partite senza vittorie (1 pareggio seguito da 2 sconfitte) grazie al 2-1 interno sul Cosenza, anche se il rendimento esterno dei romagnoli preoccupa. Il Cesena ha iniziato la sua Coppa Italia già questa estate, dai 64esimi vinti 3-1 contro il Padova, poi ha superato 2-1 il Verona in trasferta e ha messo a segno un altra vittoria fuori casa, 1-0 sul campo del Pisa, ma ora questa trasferta sembra davvero troppo per Antonucci e compagni.

Probabili Formazioni Atalanta-Cesena di Coppa Italia

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui.

Cesena (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Cesena del 18.12.24

Tutte le partite della Coppa Italia 2024/2025 saranno trasmesse in diretta esclusiva sulle reti Mediaset, con gli incontri che potranno essere seguiti anche in diretta streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Migliori quote Atalanta-Cesena, ottavi di finale Coppa Italia 2024-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Chiaramente i bookmakers sono nettamente dalla parte della Dea in quota @1.25 su NetBet e @1.23 su Snai mentre la sorpresa esterna del Cesena si gioca fino @12 volte la posta su Lottomatica, col pareggio @6.50 su Goldbet.

Pronostici Atalanta-Cesena, Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025

Non vediamo come il Cesena possa impensierire l’Atalanta a Bergamo. I precedenti lasciano il tempo che trovano visto che l’ultimo scontro tra le due compagini risale al 2015, ma anche la storia è dalla nostra parte con l’Atalanta che non ha mai perso dal 1989 ad oggi in 18 scontri (10 vittorie e 8 pareggi per i bergamaschi). Andiamo con la Dea vincente e avanti già nel primo tempo.

Risultato Esatto Atalanta-Cesena del 18 dicembre 2024

Per questa sfida di Coppa Italia abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 3-0, 4-1, 1-0.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.