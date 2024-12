Mercoledì 17 dicembre, alle ore 21.00 dallo Stadio Olimpico, si gioca un ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025 moto delicato, tra la grande delusione di questa stagione di Serie A, la Roma, ma anche una ormai delusione cronica del campionato cadetto, la Samp. Pronostico Roma-Sampdoria 18 dicembre 2024.

Pronostico Roma-Sampdoria 18 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Roma-Sampdoria che mercoledì 18 dicembre si sfidano per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-2025, un risultato che farebbe bene al morale di entrambe, in particolare dei giallorossi che proprio non riescono ad uscire dalla crisi, nemmeno con Claudio Ranieri.

La Roma infatti nel fine settimana ha perso clamorosamente 2-0 a Como, interrompendo così il mini filotto di 2 vittorie che aveva dato un po di morale nella capitale: il 4-1 sul Lecce in campionato e il 3-0 sul Braga in Europa League. Ora la squadra di Ranieri torna in casa per ospitare una squadra dal grande nome, ma che ormai da anni è relegata in Serie B.

Anche questo non sembra l’anno buono per il ritorno nella massima serie di una Sampdoria in piena crisi, visto che non vince da 7 giornate, e al pesante 1-5 sul campo del Sassuolo, i blucerchiati non hanno fatto meglio di uno 0-0 anche a Marassi con lo Spezia. La Samp per arrivare a questa sfida aveva battuto il Genoa, in un sentito derby ai 16esimi, finito ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Probabili Formazioni Roma-Sampdoria di Coppa Italia

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Zalewski; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Vulikic, Riccio; Depaoli, Akinsanmiro, Yepes, Vieira, Veroli; Tutino, Coda. Allenatore: Leonardo Semplici

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Roma-Sampdoria del 18.12.24

Tutte le partite della Coppa Italia 2024/2025 saranno trasmesse in diretta esclusiva sulle reti Mediaset, con gli incontri che potranno essere seguiti anche in diretta streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

Migliori quote Roma-Sampdoria, ottavi di finale Coppa Italia 2024-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. I bookmakers non credono ad un altro passo falso della Roma, favorita in quota massima @1.37 su Sisal, contro una Samp in crisi che paga @8.50 su NetBet per il successo all’Olimpico mentre il pareggio si gioca @5.25 di quota massima su Snai.

Pronostici Roma-Sampdoria, Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025

Tanti i precedenti tra giallorossi e blucerchiati, che però non si sfidano dal 2023, e la Roma ha sempre vinto negli ultimi 3 scontri diretti (5 vittorie, 1 pareggi e 1 sola sconfitta nelle ultime 7 contro i blucerchiati). Non è sano però scommettere su una squadra che sta vivendo un periodo così delicato, specialmente su quote sotto @1.4, quindi abbiamo deciso per la Multigol, una partita in cui vedremo 2 o 3 gol, per un raddoppio pieno. E’ successo nelle ultime 2 partite della Roma (e in 3 delle 4 più recenti sempre dei giallorossi).

Risultato Esatto Roma-Sampdoria del 18 dicembre 2024

Per questa sfida di Coppa Italia abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-1, 2-0, 2-1.

