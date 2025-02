Per i quarti di finale di Coppa Italia, mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano, si gioca la partita dei quarti di finale, tra i padroni di casa del Milan e la Roma. Pronostico Milan-Roma di Coppa Italia del 05/02/2025.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Coppa Italia?

I padroni di casa del Milan, arrivano a questa partita secca dei quarti di finale di Coppa Italia, dopo il pareggio casalingo, ottenuto nel derby contro l’Inter 1 a a 1 in campionato, mentre in Coppa Italia, i rossoneri, negli ottavi di finale ha eliminato il Sassuolo, battendolo in casa per 6 a 1.

La formazione ospite della Roma, allenato dal tecnico Claudio Ranieri, arriva dal pareggio interno in campionato, ottenuto contro il Napoli per 1 a 1. In Coppa Italia, la squadra della capitale, ha superato negli ottavi di finale, la Sampdoria in casa per 4 a 1.

Probabili Formazioni Milan-Roma

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio San Siro, tra i padroni di casa del Milan e la squadra ospite della Roma.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Abraham/Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Coppa Italia, tra i padroni di casa del Milan e la formazione ospite della Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5 dalle ore 21.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Milan-Roma

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio di Coppa Italia, valido per i quarti di finale, vedono favorita la vittoria interna del Milan, in questo match contro la Roma.

La vittoria interna del Milan è offerta a quota 2.05 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno della Roma si gioca a quota 3.60.

Pronostico Milan-Roma di Coppa Italia del 05/02/2025

Quarto di finale di Coppa italia, molto incerto questo tra i padroni di casa del Milan e la formazione ospite della Roma.

I rossoneri arrivano a questa partita di calcio in Coppa Italia, dopo il pareggio nel derby della Madonnina, contro l’Inter, dove i rossoneri hanno sfiorato il bottino pieno, facendosi recuperare dai neroazzurri nel tempo di recupero.

Anche la Roma arriva a Milano dopo un pareggio, ma questa volta sono stati i giallorossi nel tempo di recupero a pareggiare il match contro la capolista Napoli.

Pronostico: GOL SI a quota 2.10 su Netbet

Scommessa Speciale: Vittoria Roma+ GOL SI a quota 6.50 su Bet365

Risultato Esatto di Milan-Roma di Coppa Italia

Come risultato esatto per questa partita di Coppa Italia, tra Milan e Roma, valida i quarti di finale, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

