Questa settimana torna la Coppa Italia 2024-2025 e martedì alle ore 21:00, da San Siro, si gioca il quarto di finale in turno secco tra Inter e Lazio, mentre la settimana scorsa Milan e Bologna si sono già assicurate il passaggio in semifinale. Pronostico Inter-Lazio 25 febbraio 2025.

Pronostico Inter-Lazio 25 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Inter-Lazio, spettacolare quarto di finale di Coppa Italia 2024-2025 che si giocherà martedì sera, alle ore 21:00, sul campo dei nerazzurri che cercano la 10° Coppa Italia della loro storia.

L’Inter arriva a questo match col vento in poppa visto che l’1-0 sul Genoa, e lo stop del Napoli a Como, ha permesso alla squadra di Inzaghi di tornare in testa alla classifica, a +1 sui partenopei, proprio a pochi giorni dallo scontro diretto contro la squadra di Antonio Conte in campionato, quindi ci saranno da gestire anche le energie in questi due delicati match che attendono Lautaro Martinez e compagni. I nerazzurri sognano ovviamente un altro derby e vogliono proseguire il loro cammino per diventare la seconda squadra di sempre a vincere 10 Coppe Italia, dopo la Juventus (15).

La Lazio ha sfidato proprio il Napoli due settimane fa in Serie A, pareggiando 2-2, e il Napoli è la squadra che i biancocelesti hanno superato nello scorso turno di Coppa Italia. La Lazio però si presenta col freno a mano tirato, visto che dopo il pareggio interno col Napoli, in Serie A nel weekend è arrivata un altra X, lo scialbo 0-0 a Venezia che ha fatto perdere un pò di terreno e di smalto a questa squadra, che non dimentichiamo è impegnata anche in Europa League, ma ha dominato la prima fase del girone unico, e si è assicurata il passaggio diretto agli ottavi (proprio come ha fatto l’Inter, rimasta l’unica italiana in Champions). I biancocelesti puntano alla seconda semifinale consecutiva nella coppa nazionale.

Probabili Formazioni Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

ARBITRO: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

Guida TV Coppa Italia. Dove vedere Inter-Lazio?

La sfida Inter-Lazio, in programma martedì 25 febbraio 2025 dalle ore 21:00 e valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 sarà visibile in diretta TV su Canale 5, oltre che in live-streaming su Mediaset Infininty e Mediaset Play.

Migliori quote Inter-Lazio, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommess 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025. Quote abbastanza simili su tutti i principali operatori italiani, con l’Inter nettamente favorita @1.65 su Sisal per una vittoria nei 90 minuti mentre il successo in esterna della Lazio si gioca @5 volte la posta su Snai, col pareggio da non escludere @4 su Goldbet.

Pronostici Inter-Lazio, le nostre scommesse

L’Inter non perde contro la Lazio da 5 scontri diretti (4 vittorie e 1 pareggio, compreso l’umiliante 6-0 all’Olimpico lo scorso dicembre). L’ultimo ko è arrivato in Serie A, nell’agosto del 2022, ed eravamo all’Olimpico. Per vedere una vittoria della Lazio a San Siro, contro i nerazzurri, bisogna tornare al 2019. Interessante il discorso dei gol, se togliamo l’ultimo 6-0 di cui abbiamo parlato prima, in 2 delle precedenti 3 sfide avevamo visto match da poche reti e da Under, come potremmo vedere anche oggi.

Inter e Lazio sono due delle migliori squadre da Over in campionato, ma questa è una sfida diversa, i nerazzurri arrivano da 2 Under in campionato, e anche la squadra di Baroni lo scorso fine settimana ha dato vita ad uno 0-0 a Venezia.

Risultato esatto Inter-Lazio

Per questa sfida di Coppa Italia abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-2.

