Martedì primo aprile torna la Coppa Italia 2024-2025 con la semifinale d’andata tra Empoli e Bologna al Castellani. Vediamo analisi con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e Pronostico Empoli-Bologna 1 aprile 2025.

Pronostico Empoli-Bologna 1 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Semifinale di Coppa Italia 2024-2025 a sorpresa tra Empoli–Bologna, che si sono qualificate al penultimo atto del torneo eliminando contro pronostico rispettivamente Juventus e Atalanta.

Per Vincenzo Italiano non è proprio una novità raggiungere questa fase della Coppa Italia, mentre bisogna fare i complimenti all’Empoli di Roberto D’Aversa, che prima della Vecchia Signora aveva anche eliminato nel derby toscano la Fiorentina, sempre ai calci di rigore.

Il Bologna parteciperà alla semifinale di Coppa Italia per la sesta volta nella sua storia, mentre per l’Empoli sarà la prima in assoluto, diventando la 41° squadra differente ad accedere a questo turno della competizione.

Probabili Formazioni Empoli-Bologna

Ancora lunga la lista degli indisponibili per l’Empoli, che comunque non dovrebbe snaturare il collaudato 3-4-2-1. Italiano, tecnico del Bologna, dovrebbe invece confermare Orsolini nel trio di trequartisti, mentre Dallinga dovrebbe giocare davanti al posto di Castro, ancora alle prese con problemi fisici.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Colombo, Cacace; Esposito. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Empoli-Bologna?

La sfida Empoli-Bologna, in programma martedì 1 aprile 2025 dalle ore 21:00 e valida per le semifinali di andata della Coppa Italia 2024-25 sarà visibile in diretta TV su Canale 5, oltre che in live-streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Migliori quote Empoli-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio per questo match valido per la Coppa Italia. Il Bologna è nettamente favorito @1.65 su Sisal, nonostante la trasferta, mentre la vittoria dell’Empoli si gioca @6.25 su Betway, col pareggio @3.55 su Snai.

Pronostici Empoli-Bologna, le nostre scommesse

Empoli e Bologna si sono già affrontate in Coppa Italia nel secondo turno dell’edizione 2001-02, quando i rossoblù superarono il turno grazie a un successo all’andata per 4-1, seguito da una sconfitta per 3-1. I rossoblù emiliani sono imbattuti nelle ultime 4 gare contro i toscani (2 vittorie e altrettanti pareggi) dopo che ne avevano perse 7 delle 11 precedenti (1 vittoria e 3 pareggi negli altri match). In campionato doppio 1-1 e anche questa volta secondo noi vedremo una partita da Under, come è sempre stato negli ultimi 3 precedenti tra queste formazioni.

Risultato Esatto Empoli-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 0-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.