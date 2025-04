Mercoledì a San Siro va in scena un derby della Madonnina valido per la Coppa Italia 2024-2025 con la semifinale d’andata tra Milan e Inter. Vediamo analisi con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e Pronostico Milan-Inter 2 aprile 2025.

Pronostico Milan-Inter 2 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì fari puntati su San Siro per un altro derby tra Milan–Inter, anche se stavolta valevole per l’andata della seminfinale di Coppa Italia con i nerazzurri ancora in corsa su tutti i fronti per il triplete mentre per i rossoneri la Coppa nazionale può salvare una stagione, e la panchina di Conceicao.

L’Inter ha effettuato appena 11 conclusioni in questa Coppa Italia, una media di 5,5 a incontro, la più bassa in questa edizione tra le formazioni di Serie A, mentre il Milan è la squadra con la più alta media gol in questa Coppa Italia: 4,5 a partita. Lautaro Martínez ha segnato ben 9 gol contro il Milan considerando tutte le competizioni e nella storia dell’Inter hanno fatto meglio solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11).

Nella fase ad eliminazione diretta di Coppa Italia, sono già 8 i precedenti tra le due milanesi e il bilancio è di 4 passaggi del turno a testa. Il Milan (25) e l’Inter (30) sono anche due delle tre squadre che hanno raggiunto più volte la semifinale di Coppa Italia, insieme alla Juventus (36).

Probabili Formazioni Milan-Inter

Conceicao dovrà valutare le condizioni di alcuni dei suoi dopo la sconfitta di Napoli. Da capire se Joao Felix avrà un’altra chance nel trio dietro la punta, con Gimenez che si gioca una maglia con Abraham.

Inzaghi ancora con il dubbio Lautaro: davanti dovrebbe toccare ancora alla coppia Thuram-Arnautovic. Ancora assente Dumfries, che verrà sostituito da Darmian sulla fascia destra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Walker, Gabbia, Tomori, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Giménez. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Milan-Inter?

La sfida Milan-Inter, in programma mercoledì 2 aprile 2025 dalle ore 21:00 e valida per le semifinali di andata della Coppa Italia 2024-25 sarà visibile in diretta TV su Canale 5, oltre che in live-streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Migliori quote Milan-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio per questo match valido per la Coppa Italia. Inter favorita @2.15 su Sisal mentre la vittoria del Milan si gioca @3.50 su Netbet, col pareggio @3.35 su Goldbet.

Pronostici Milan-Inter, le nostre scommesse

Sarà il 4° incrocio della stagione e al momento i nerazzurri sono ancora a secco: pareggio per 1-1 nel ritorno di campionato, sconfitta all’andata per 2-1 e ko anche in Supercoppa per 3-2. Questa volta però potrebbe essere la volta buona della vittoria della squadra di Inzaghi che prendiamo volentieri con quota sopra la pari.

Risultato Esatto Milan-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 2-3.

