Pronostico Milan-Bologna finale di Coppa Italia del 14/05/2025

Mercoledì 14 maggio 2025, allo stadio Olimpico di Roma, si gioca la finale di Coppa Italia, tra Milan e Bologna. Scopri il pronostico di Milan-Bologna di Serie A. Le quote offerte dei bookmakers, vedono leggermente favorita la vittoria del Milan.

Come arrivano le due squadre a questa finale di Coppa Italia?

Il Milan, arriva a questa finale di Coppa Italia, dopo aver eliminato dei quarti di finale la Roma e in semifinale, i rossoneri hanno avuto la meglio sui cugini dell’Inter.

Il Bologna si è qualificato per la finale, vincendo nei quarti di finale contro l’Atalanta, mentre in semifinale la formazione emiliana ha superato la squadra toscana dell’Empoli.

Probabili Formazioni Milan-Bologna di Coppa Italia

Scopriamo insieme le probabili formazioni per la partita di finale di Coppa Italia, in programma allo stadio Olimpico di Roma, tra Milan e Bologna.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. Allenatore: Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv?

La finale di Coppa Italia, tra Milan e Bologna, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta mercoledì 14 maggio 2025 su Canale 5 dalle ore 21.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Milan-Bologna

Le quote offerte dai bookmaker, per questa partita di finale di Coppa Italia, vedono leggermente favorita la vittoria del Milan contro il Bologna.

La vittoria del Milan è offerta a quota 2.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.10, mentre il successo del Bologna si gioca a quota 3.00.

Pronostico Milan-Bologna finale di Coppa Italia

Se andiamo a guardare le ultime partite di Serie A giocate, il Milan è la squadra favorita per la vittoria di questa finale di Coppa Italia, anche vista la partita giocata tra Milan e Boogna in campionato, vinta dai rossoneri per 2 a 1.

Ma come ben sappiamo, una partita di finale giocata su una singola partita molte volte può portare a sorprese e il Bologna non parte certo come la squadra battuta, giocando un ottimo calcio.

La vincente della finale di Coppa Italia, si garantisce anche un posto nella prossima edizione di Europa League.

Pronostico: Vittoria Milan + GOLSI, offerta a quota 5.50 su Bet365

Risultato Esatto di Milan-Bologna

Come risultato esatto per questa partita di finale di Coppa Italia, tra Milan e Bologna, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

