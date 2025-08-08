Nel fine settimana inizia il calcio nel Belpaese, non con la Serie A (dobbiamo aspettare fino al 23 agosto), ma con i primi turni della coppa nazionale, i 64esimi di finale di Coppa Italia 2025-2026, con match di squadre minori che però abbiamo analizzato. Pronostici Coppa Italia 1° turno.

Pronostici Coppa Italia 1° turno: le partite del 64esimi di finale

Questo fine settimana inizia la Coppa Italia con i 64esimi di finale che vedranno in campo 4 match tra sabato 9 e domenica 10 agosto, con squadre minori, visto che le big scenderanno in campo dai prossimi turni. Non mancano però sfide interessanti anche dal punto di vista delle scommesse, andiamo a vederle.

Virtus Entella-Ternana

Il primo match in assoluto che aprirà la Coppa Italia 2025-2026 è Virtus Entella-Ternana che si giocherà sabato 9 agosto alle ore 20:30 dallo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, e non sarà disponibile diretta tv o streaming per seguire questo evento.

Dopo una grandissima annata, che ha portato la squadra di Chiappella ad ottenere la promozione nella serie cadetta, la Virtus Entella vuole continuare a fare bene contro la Ternana, avversaria fino alla scorsa stagione proprio in Serie C, con i ragazzi di Fabio Liverani che lo scorso anno si sono fermati ai play-off per la promozione in B, perdendo contro il Pescara. Chi passa ai trentaduesimi troverà il Cagliari. Entella nettamente avanti in quota sotto @1.20.

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Bottaro, Marconi; Tiritiello, Nichetti, Karic, Boccadamo; Franzoni, Guiu; Russo. Allenatore: Chiappella.

Ternana (3-4-3): Morlupo; Loiacono, Capuano, Martella; Donati, Damiani, McJannet, Tito; Orellana, Ferrante, Curcio. Allenatore: Liverani.

Padova-LR Vicenza

Derby veneto domenica 10 agosto alle ore 19:30 dallo Stadio Euganeo con la sfida tra Padova-L.R.Vicenza. Di recente il Padova ha giocato un paio di amichevoli, battendo 3-1 il Lecco, prima del 1-1 contro l’Atalanta Under 23. Il Vicenza ha sfiorato la promozione in Serie B, perdendo però il playoff contro la Ternana, quindi anche quest’anno le due formazioni militeranno in Serie C dove lo scorso anno il Padova ha vinto 1-0 in casa e poi ha pareggiato 1-1 nel ritorno a Vicenza.

Non ci convincono le scommesse 1X2 su questo match ma attenzione ai gol, partita da Under 2.5 reti @1.55 su Goldbet come è stato in tutti e 7 gli ultimi 2 scontri diretti tra queste due formazioni venete o in alternativa il GOL NO @1.70. Anche questo match non sarà visibile su alcuna emittente televisiva italiana. La vincente tra Padova e Vicenza è attesa dal Genoa.

PADOVA (3-5-2): Voltan; Villa, Delli Carri, Perrotta; Ghiglione, Harder, Crisetig, Baselli, Valente; Seghetti, Bonaiuto. Allenatore: Matteo Andreoletti.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Tribuzzi; Rauti, Capello. Allenatore: Fabio Gallo.

Avellino-Audace Cerignola

Audace Cerignola-Avellino si affronteranno alle 20:30 di domenica 10 agosto. Mediaset, emittente che si è aggiudicata i diritti di trasmissione della Coppa Italia, trasmetterà tutte le partite a cominciare dal prossimo turno: per Audace-Avellino e le altre tre sfide del preliminare, dunque, non è prevista alcuna diretta tv.

Pugliesi e campani si ritrovano da avversari pochi mesi dopo la conclusione del duello che ha infiammato il Girone C della Serie C 2024/25. Una sfida vinta dall’Avellino, che ha chiuso il campionato al primo posto con 75 punti, otto in più dell’Audace che, a lungo in testa, ha subito il sorpasso nella seconda parte del torneo.

L’Audace, formazione allenata da Maiuri, punta a confermarsi ad alti livelli nella sua categoria. Altalenanti i risultati delle ultime amichevoli: 2-4 contro il Team Altamura, 4-1 sul Savoia. Tre vittorie e una sconfitta, invece, in precampionato per l’Avellino di Biancolino. Dopo il 25-0 al Castel di Sangro (Eccellenza) e il 2-0 alla Primavera del Napoli, i Lupi hanno fatto un’ottima figura contro la Lazio (0-1, gol decisivo su rigore di Guendouzi allo scadere) e poi hanno fatto le prove generali della sfida di coppa piegando 3-1 il Picerno, con reti di Kumi, Russo e Favilli.

Due pareggi nei confronti della scorsa stagione tra Avellino e Audace, 0-0 al Partenio-Lombardi e 1-1 in Puglia: chi vince trova nel prossimo turno il Verona al Bentegodi. Anche per questa sfida consigliamo un match da pochi gol per UNDER 2.5.

Pescara-Rimini

Scontro sull’Adriatico per l’ultima partita di questo primo turno di Coppa Italia, Pescara-Rimini si giocherà presso lo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara in programma per domenica 10 agosto alle ore 20:30. Non sarà, però, possibile seguire l’incontro in diretta tv o streaming.

Il Pescara di Silvio Baldini si prepara all’esordio in Coppa Italia, che darà il via alla nuova stagione, dopo una pre-season senza dubbio positiva. Le due amichevoli disputate contro Tubize-Braine, squadra belga, e il Potenza, hanno lasciato buone sensazioni in vista anche del salto di categoria in Serie B. Dall’altra parte troveremo il Rimini di Filippo D’Alesio, che vorrà confermarsi tra le migliori squadre in Serie C e rifarsi dopo la delusione della sconfitta nei play-off dello scorso anno.

Pescara (4-3-3): Saio; Staver, Pellacani, Corbo, Letizia; Tunjov, Valzania, Dagasso; Graziani, Tonin, Merola. Allenatore: Vivarini.

Rimini (3-5-2): Colombi; Bellodi, Cinguegano, Falbo; Langella, Garetto, Conti, Fiorini, Malagrida; Cernigoi, Ubaldi. Allenatore: Braglia.

Quote Antepost: dominano le milanesi

Vediamo la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale della Coppa Italia 2025-2026 dove dominano le milanesi, con l’Inter @5.50 di poco avanti sul Milan @6, assieme al Napoli. Leggermente più indietro la Juventus @6.50, con la Roma @8 e la Lazio @11. Solo @17 il Bologna campione in carica, dietro anche l’Atalanta che troviamo @13 volte la posta.

