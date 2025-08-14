Dopo i turni preliminari della scorsa settimana, nel weekend avremo i primi sprazzi di calcio italiano ufficiale con i trentaduesimi Coppa Italia 2025-2026, a una settimana dall’inizio del campionato. Già in campo qualche big, come il Milan che domenica ospita il Bari a San Siro. Pronostici Coppa Italia 15-18 agosto 2025.

Pronostici Coppa Italia 15-18 agosto 2025: il programma dei primi turni

La nuova stagione calcistica italiana prende il via con i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026. Da venerdì 15 a lunedì 18 agosto 2025, le squadre di Serie A e Serie B si daranno battaglia per accedere ai sedicesimi di finale.

Ecco il programma completo delle partite che si disputeranno tra il 15 e il 18 agosto 2025, a seguire analizzeremo i big match più interessanti nel dettaglio:

Venerdì 15 agosto 2025

Ore 18:00 – Empoli vs Reggiana

Ore 18:30 – Sassuolo vs Catanzaro

Ore 20:45 – Lecce vs Juve Stabia

Ore 21:15 – Genoa vs Vicenza

Sabato 16 agosto 2025

Ore 18:00 – Venezia vs Mantova

Ore 18:30 – Como vs Südtirol

Ore 20:45 – Cagliari vs Entella

Ore 21:15 – Cremonese vs Palermo

Domenica 17 agosto 2025

Ore 18:00 – Monza vs Frosinone

Ore 18:30 – Parma vs Pescara

Ore 20:45 – Cesena vs Pisa

Ore 21:15 – Milan vs Bari

Lunedì 18 agosto 2025

Ore 18:00 – Verona vs Audace Cerignola

Ore 18:30 – Spezia vs Sampdoria

Ore 20:45 – Udinese vs Carrarese

Ore 21:15 – Torino vs Modena

Analisi Empoli-Reggiana

Saranno Empoli-Reggiana ad aprire ufficialmente la serie dei primi turni di Coppa Italia, venerdì 15 agosto, un ferragosto di calcio allo Stadio Castellani dove i padroni di casa iniziano la loro stagione, dopo la retrocessione dello scorso anno che è costata la panchina a Roberto D’Aversa, rimpiazzato da Guido Pagliuca. Per ora dal mercato sono arrivati Shpendi dal Cesena, Elia dallo Spezia e Curto dal Como oltre a qualche parametro zero. La Reggiana è ancora imbattuta in questa preseason, nonostante abbia affrontato rivali anche di una certa caratura. L’ultima sfida è un pareggio a reti bianche con la Cremonese. Prima ancora i granata avevano bloccato pure la Juventus di Igor Tudor. Sul mercato la Reggiana ha da poco acquistato un nuovo portiere di notevole esperienza come Andrea Seculin. La vincitrice affronterà una tra Vicenza e Genoa.

Empoli (4-3-3): Fulignati, Moray, Guarino, Carboni, Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Moruzzi, Shpendi, Busiello, Popov. Allenatore: Pagliuca.

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Bertagnoli, Reinhart, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. Allenatore: Dionigi.

Empoli-Reggiana è in programma venerdì 15 agosto alle ore 18:00. Il match sarà visibile in chiaro al canale 20 di Mediaset. Per quanto riguarda lo streaming, invece, l’app di riferimento è quella di Infinity+.

Analisi Sassuolo-Catanzaro

Il Sassuolo è la prima squadra di Serie A a scendere in campo, sempre venerdì, dal Mapei Stadium dove arriva il Catanzaro. I neroverdi dopo un anno in purgatorio hanno dominato il campionato cadetto tornando subito in A, una promozione che il Catanzaro ha solo sfiorato uscendo ai playoffs. Oggi sulla panchina dei calabresi è arrivato Alberto Aquilani mentre il Sassuolo ha confermato Grosso in panchina, così come ha confermato Domenico Berardi come riferimento in campo, ed è rimasto in rosa anche l’altro pezzo pregiato Armand Laurienté. Alla base è rientrato anche Andrea Pinamonti, reduce da un’annata discreta con il Genoa.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Missori, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.

Catanzaro (4-4-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Bonini, Verrengia; D’Alessandro, Pontisso, Pompetti, Nuamah; Biasci, Iemmello. Allenatore: Aquilani.

L’incontro di Coppa Italia tra Sassuolo e Catanzaro, in programma venerdì 15 agosto alle 18:30, sarà visibile in chiaro su Italia 1. Per quanto riguarda lo streaming, invece, l’app di riferimento è quella di Infinity+.

Analisi Lecce-Juve Stabia

Ferragosto in campo anche al Via del Mare col Lecce che ospita la Juve Stabia (chi vince accederà al turno successivo, dove affronterà la vincente del match tra Milan e Bari di cui parliamo tra poco). A separare le due squadre c’è una categoria di differenza: il Lecce milita in Serie A, mentre la Juve Stabia ha cercato la promozione nella scorsa stagione cadetta senza fortuna. Il Lecce si è affidato ad Eusebio Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive sulle panchine di Frosinone e Venezia. Il caso spinoso da gestire per la formazione pugliese è quello riguardante Nikola Krstovic, in uscita ma senza un’offerta adeguata ricevuta almeno ad oggi. Per quanto riguarda le Vespe, invece, va compreso se e quanto potrà incidere il distacco da Guido Pagliuca che come detto è passato all’Empoli. Al suo posto è arrivato Ignazio Abate, 38 anni e alle spalle solamente un’annata con la Ternana più qualche avventura nelle giovanili del Milan tra Under-16 e Primavera.

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Stabile, Bellich; Carissoni, Battistella, Leone, Mannini; De Pieri, Piscopo; Candellone. Allenatore: Abate.

L’incontro di Coppa Italia tra Lecce e Juve Stabia, in programma venerdì 15 agosto alle 20:45, sarà visibile in chiaro al canale 20 di Mediaset. Per quanto riguarda lo streaming, invece, l’app di riferimento è quella di Infinity+.

Analisi Genoa-L.R. Vicenza

Allo stadio Ferraris il Genoa di Vieira ospita il Vicenza, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, ma che non si incrociano da 15 anni. Il Genoa viene da un precampionato molto positivo: si contano, infatti, i successi contro Mantova e Villarreal e i recenti pareggi contro Real Oviedo e Rennes. I liguri sono in ottima forma nonostante gli addii pesanti di Pinamonti, Miretti, Zanoli, Badelj e Bani. Cessioni compensate dagli arrivi di elementi di spessore come Nicolae Stanciu, Valentin Carboni e Lorenzo Colombo, senza dimenticare i ritorni di Leo Ostigard e di Alessandro Marcandalli. Il Vicenza ha già giocato una gara ufficiale: domenica il successo per 2-0 contro il Padova, nel primo turno di Coppa Italia. In gol Alessandro Capello e Lorenzo Caferri.

Genoa (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Ostigard, Martin; Frendrup, Malinovsky, Masini; Carboni, Stanciu; Vitinha. Allenatore: Vieira.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Laverbe, Cuomo, Sandon; Tribuzzi, Cavion, Carraro, Vitale, Caferri; Capello, Morra. Allenatore: Gallo.

La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset. Così, il match tra Genoa e Vicenza – in programma il 15 agosto, con calcio di inizio alle 21:15 – è trasmesso in diretta televisiva su Italia 1. Per chi vuole seguire la gara in streaming, è possibile usufruire dell’app Mediaset Infinity.

Analisi Como-Sudtirol

Passiamo a sabato 16 agosto, ore 18:30 quando allo Stadio Sinigaglia si sfideranno Como e Sudtirol. C’è grande attesa per il Como di Fabregas che arriva da una stagione entusiasmante, e mira a migliorare ancora, con una società che sta facendo le cose in grande e non è nuova a colpi a sorpresa in un mercato che ha già visto la squadra rinforzarsi anche se lo 0-5 subito al Trofeo Gamper contro il Barcellona riporta questa squadra con i piedi per terra, dopo le grandi prestazioni nelle amichevoli precedenti: 3-2 ai francesi del Lilla, 3-1 ai sauditi dell’Al Ahli, 3-0 agli olandesi dell’Ajax, 3-2 agli spagnoli del Betis. Meno esaltanti sono stati, di contro, i risultati conseguiti dal Sudtirol nelle amichevoli estive. Dopo la goleada ai dilettanti del St. Georgen, infatti, sono arrivati un pareggio da accogliere con soddisfazione contro una formazione di Serie A, il Verona (2-2 il finale con reti di Casiraghi e Kofler per il Südtirol, di Giovane e Frese per l’Hellas) e una sconfitta dura da digerire contro una squadra di Serie C, il Trento, in un derby sempre molto sentito. La vincente del confronto tra Como e Südtirol affronterà nel prossimo turno la vincitrice del match tra Sassuolo e Catanzaro.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Alex Valle; Sergi Roberto, Baturina; Diao, Nico Paz, Da Cunha; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Südtirol (3-4-1-2): Poluzzi; Giorgini, Bordon, Pietrangeli; Tronchin, Coulibaly, Tait, Zedadka; Casiraghi; Pecorino, Odogwu. Allenatore: Castori.

Como-Südtirol è in programma alle 18:30 di sabato 16 agosto. I diritti tv della Coppa Italia 2025/26, come nelle precedenti stagioni, sono stati acquistati da Mediaset. La sfida del Sinigaglia sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Analisi Cremonese-Palermo

Ultimo test prima dei rispettivi campionati per la Cremonese e il Palermo che si sfideranno sabato sera dallo stadio Giovanni Zini. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per la Cremonese nel corso del precampionato. La squadra di Nicola ha affrontato formazioni di tutte le categoria. Una squadra di A, il Torino, da cui ha rimediato una sonora sconfitta per quattro reti a una. Una di Serie C, la Pro Patria, piegata invece con un rotondo 3-0. E una squadra del torneo cadetto, la Reggiana, affrontata sabato scorso, il 9 agosto, in un match che si è chiuso senza reti sullo 0-0. Ci sono tanti volti nuovi tra le fila grigiorosse, a cominciare da Baschirotto in difesa, Grassi a centrocampo e Zerbin sulla tre quarti. Anche il Palermo ha cambiato molto in sede di mercato. Inzaghi, reduce dalla promozione in A col Pisa, ha ottenuto 5 vittorie in pre-season con i rossoneri (contro Valle d’Aosta, Paradiso, Sondrio, Bra e dei francesi dell’Annecy) prima della sconfitta per zero a tre incassata dal Manchester City. Chi passa il turno dovrà vedersela con una tra Udinese e Carrarese, mentre agli ottavi ci sarebbe la Juventus.

Cremonese (3-5-2): Audero; Sernicola, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Collocolo, Grassi, Zerbin, Pezzella; Vazquez, Okereke. Allenatore: Nicola.

Palermo (3-4-1-2): Bardi; Bani, Magnani, Ceccaroni; Gyasi, Ranocchia, Gomes, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

Il match tra Cremonese e Palermo è in programma alle 21:15 di sabato 16 agosto. I diritti tv della Coppa Italia 2025/26, come nelle precedenti stagioni, sono stati acquistati da Mediaset. La sfida dello stadio Zini sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Analisi Milan-Bari

E chiudiamo con la sfida di maggior richiamo del primo turno è senza dubbio quella che vedrà opposte Milan e Bari, in programma domenica 17 agosto alle ore 21:15 allo stadio Giuseppe Meazza. Un confronto che evoca ricordi di sfide combattute in Serie A e che rappresenta il primo impegno ufficiale per i rossoneri nella nuova stagione. Per il Milan, l’obiettivo è iniziare con il piede giusto, mentre per il Bari è un’occasione di prestigio per mettersi in mostra. Dopo un pre-campionato ricco di amichevoli di lusso, specialmente contro top-team inglesi, dove spicca il 4-2 sul Liverpool, il nuovo Milan di Max Allegri è pronto all’esordio ufficiale che sarà anche l’occasione per vedere all’opera, magari da titolare, Luka Modric, e per conoscere i nuovi acquisti dei rossoneri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Tomori, Gabbia; Musah, Modric, Ricci, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek; Leão. All. Allegri.

BARI (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dickmann; Verreth, Pagano; Sibilli, Bellomo, Pereiro; Gytkjaer. All. Caserta.

La partita Milan-Bari, valida i 32esimi di finale della Coppa Italia 2025/26, si disputerà domenica 17 agosto 2025, dalle ore 21:15, allo Stadio di San Siro (Giuseppe Meazza) di Milano. La partita sarà visibile in diretta TV (in chiaro) su Canale 5, oltre che in live-streaming su Mediaset Infinity e il sito di Sportmediaset.

Il Format della Coppa Italia 2025-2026

Superato lo scoglio dei trentaduesimi di finale, il percorso è già tracciato. Il tabellone, strutturato in modo simile a un torneo tennistico, ha definito gli incroci successivi. Le 16 squadre vincitrici si affronteranno nei sedicesimi di finale, in programma in gara secca mercoledì 24 settembre 2025. Ad esempio, la vincente della sfida tra Milan e Bari incrocerà la vincente di Lecce-Juve Stabia.

La fase clou inizierà solo a dicembre 2025 con gli ottavi di finale. È in questo turno che entreranno finalmente in gioco le otto migliori classificate della Serie A 2024-25, le “teste di serie”, che avranno anche il vantaggio di disputare la partita in casa.

Le otto big che attendono le vincitrici dei sedicesimi sono: Bologna (detentore del trofeo), Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio.

Il tabellone è già definito e gli incroci sono stabiliti in base al numero assegnato a ogni squadra. La vincente del percorso che include Milan, Bari, Lecce e Juve Stabia, ad esempio, sa già che affronterà la Lazio agli ottavi. Allo stesso modo, il percorso con Genoa ed Empoli porterà all’Atalanta, quello con Torino e Cremonese alla Roma e così via, fino alla finale del 13 maggio 2026. Per le squadre in campo in questo weekend di Ferragosto, la strada è lunga, ma l’obiettivo finale è già visibile all’orizzonte.

