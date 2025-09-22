Questa settimana torna la Coppa Italia 2025-2026 che entra nel vivo con i sedicesimi di finale e diversi top-team in campo, per esempio il Milan che sfida il Lecce in questo scontro tra squadre della massima serie del campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025.

Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Lecce:, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il Milan arriva dal 3-0 in campionato a Udine, 3° vittoria di fila per i rossoneri che dopo aver perso clamorosamente alla prima di Serie A in casa con la Cremonese, non ha più sbagliato un passo, e la squadra di Max Allegri ha già giocato lo scorso turno di Coppa Italia superando per 2-0 il Bari, ora la sfida con un altra squadra pugliese, ma questa volta di livello più alto visto che milita in Serie A (almeno per ora).

Parliamo infatti del Lecce che l’ultima vittoria l’ha messa a segno proprio lo scorso turno di Coppa, il 2-0 sulla Juve Stabia. In campionato, dopo il pareggio alla prima giornata per 0-0 a Marassi contro il Genoa, sono arrivate solo sconfitte, 3 in fila, compresa l’ultima interna contro il Cagliari, un brutto colpo per i salentini che cercano di rirpendersi nella coppa nazionale italiana.

Probabili Formazioni Milan-Lecce, Coppa Italia

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Milan-Lecce?

La sfida tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma martedì 23 settembre allo stadio Giuseppe Meazza, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite Sportmediaset e Mediaset Infinity.

Migliori quote Milan-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Milan nettamente favorito @1.29 su Marathonbet mentre la vittoria del Lecce sale fino @11 volte la posta, col pareggio @5.74 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Milan-Lecce

Allegri ha deciso di concedere un turno di riposo a due big come Modric e Pulisic, che non partiranno dal primo minuto, al loro posto si candidano per una maglia da titolare Ricci e Nkunku. Maignan è pronto al rientro tra i pali dopo lo stop delle ultime settimane, un recupero importante per dare solidità e sicurezza alla difesa. Dall’altra parte, il Lecce di Eusebio Di Francesco si presenterà a San Siro con un undici ricco di seconde linee, offrendo spazio a chi finora ha avuto meno minuti. Possibile occasione quindi per Ndaba e N’Dri, ma soprattutto grande curiosità intorno al ritorno del giovane Francesco Camarda, ex della sfida. Non riusciamo ad andare contro i rossoneri che consigliamo per le vostre doppie o multiple con MILAN VINCENTE @1.29 Bet365.

Risultato Esatto e scommesse su Milan-Lecce di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;

Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;

Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;

Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

BOLOGNA vs Parma/Spezia;

LAZIO vs Milan/Lecce;

JUVENTUS vs Udinese/Palermo;

ATALANTA vs Genoa/Empoli;

INTER vs Verona/Venezia;

ROMA vs Torino/Pisa;

FIORENTINA vs Como/Sassuolo;

NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.