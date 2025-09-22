Pronostico Milan-Lecce: le scommesse di calcio sui sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026

Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025
Pronostici Coppa Italia
Avatar
di
22 Settembre 2025

Questa settimana torna la Coppa Italia 2025-2026 che entra nel vivo con i sedicesimi di finale e diversi top-team in campo, per esempio il Milan che sfida il Lecce in questo scontro tra squadre della massima serie del campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025.

Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Lecce:, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il Milan arriva dal 3-0 in campionato a Udine, 3° vittoria di fila per i rossoneri che dopo aver perso clamorosamente alla prima di Serie A in casa con la Cremonese, non ha più sbagliato un passo, e la squadra di Max Allegri ha già giocato lo scorso turno di Coppa Italia superando per 2-0 il Bari, ora la sfida con un altra squadra pugliese, ma questa volta di livello più alto visto che milita in Serie A (almeno per ora).

Parliamo infatti del Lecce che l’ultima vittoria l’ha messa a segno proprio lo scorso turno di Coppa, il 2-0 sulla Juve Stabia. In campionato, dopo il pareggio alla prima giornata per 0-0 a Marassi contro il Genoa, sono arrivate solo sconfitte, 3 in fila, compresa l’ultima interna contro il Cagliari, un brutto colpo per i salentini che cercano di rirpendersi nella coppa nazionale italiana.

Probabili Formazioni Milan-Lecce, Coppa Italia

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.

Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025

Pronostico Milan-Lecce 23 settembre 2025

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Milan-Lecce?

La sfida tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma martedì 23 settembre allo stadio Giuseppe Meazza, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite Sportmediaset e Mediaset Infinity.

Migliori quote Milan-Lecce 

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Milan nettamente favorito @1.29 su Marathonbet mentre la vittoria del Lecce sale fino @11 volte la posta, col pareggio @5.74 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Milan-Lecce 

Allegri ha deciso di concedere un turno di riposo a due big come Modric e Pulisic, che non partiranno dal primo minuto, al loro posto si candidano per una maglia da titolare Ricci e Nkunku. Maignan è pronto al rientro tra i pali dopo lo stop delle ultime settimane, un recupero importante per dare solidità e sicurezza alla difesa. Dall’altra parte, il Lecce di Eusebio Di Francesco si presenterà a San Siro con un undici ricco di seconde linee, offrendo spazio a chi finora ha avuto meno minuti. Possibile occasione quindi per Ndaba e N’Dri, ma soprattutto grande curiosità intorno al ritorno del giovane Francesco Camarda, ex della sfida. Non riusciamo ad andare contro i rossoneri che consigliamo per le vostre doppie o multiple con MILAN VINCENTE @1.29 Bet365.

Risultato Esatto e scommesse su Milan-Lecce di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

  • Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;
  • Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;
  • Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;
  • Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;
  • Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;
  • Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

  • BOLOGNA vs Parma/Spezia;
  • LAZIO vs Milan/Lecce;
  • JUVENTUS vs Udinese/Palermo;
  • ATALANTA vs Genoa/Empoli;
  • INTER vs Verona/Venezia;
  • ROMA vs Torino/Pisa;
  • FIORENTINA vs Como/Sassuolo;
  • NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;
betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Parma-Spezia: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Coppa Italia del 24-09-2025
Pronostici Coppa Italia
Pronostico Parma-Spezia: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Coppa Italia del 24-09-2025
22 Settembre 2025
Pronostici Coppa Italia: 32esimi dal 15 al 18 agosto. Si parte con Empoli-Reggiana. Domenica il Milan ospita il Bari a San Siro
Pronostici Coppa Italia
Pronostici Coppa Italia: 32esimi dal 15 al 18 agosto. Si parte con Empoli-Reggiana. Domenica il Milan ospita il Bari a San Siro
14 Agosto 2025
Pronostici Coppa Italia: calendario completo, si inizia con i turni preliminari del 9 agosto. Milan-Bari il 17 agosto
Pronostici Coppa Italia
Pronostici Coppa Italia: calendario completo, si inizia con i turni preliminari del 9 agosto. Milan-Bari il 17 agosto
25 Giugno 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.