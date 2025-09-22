Tra le sfide più interessanti di mercoledì per i sedicesimi di Coppa Italia 2025-2026 troviamo lo scontro del Tardini con i Ducali che ospiteranno i liguri in un match che vale gli ottavi della coppa nazionale del calcio italiano. Pronostico Parma-Spezia 24 settembre 2025.

Pronostico Parma-Spezia 24 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Spezia, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il Parma arriva dalla vittoria nei trentaduesimi contro il Pescara, battuto grazie a una doppietta del giovane Mateo Pellegrino, e i ducali ora puntano a dare continuità a un avvio di stagione fatto di alti e bassi con ancora 0 vittorie in campionato, con 2 sconfitte alternate da 2 pareggi, compreso il recente 0-0 a Cremona nel weekend.

Lo Spezia, dal canto suo, ha superato la Sampdoria ai calci di rigore per volare al prossimo turno, ma anche i liguri in campionato (quello di Serie B) sono ancora a caccia della prima vittoria, con 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 4 giornate del campionato di calcio cadetto. Chi si qualifica se la vedrà poi contro la squadra campione in carica, ovvero il Bologna di Vincenzo Italiano.

Probabili Formazioni Parma-Spezia, Coppa Italia

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabè, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta.

Spezia (3-4-2-1): Mascardi; Wisniewski; Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio; Artistico, Vlahovic. Allenatore: D’Angelo.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Parma-Spezia?

Parma-Spezia si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il match è in programma mercoledì 24 settembre alle ore 17:00 e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Migliori quote Parma-Spezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Le quote favoriscono il Parma dato @1.70 su Sisal al massimo mentre la vittoria degli ospiti sale @5.75, col pareggio @3.60 su Marathobet.

Le nostre scommesse su Parma-Spezia

Il Parma non ha mai perso in 6 precedenti contro lo Spezia, con 3 vittorie degli emiliani (comprese le 2 più recenti nel campionato di Serie B del 2024) e 3 pareggi a completare il quadro, e anche questa volta favoriamo i Ducali consigliando VITTORIA PARMA @1.70.

Risultato Esatto e scommesse su Parma-Spezia di Coppa Italia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 1-1.

Programma completo Coppa Italia e prossimi turni

I sedicesimi si giocheranno tra il 23 e il 25 settembre: le 8 qualificate giocheranno poi a dicembre contro le 8 teste di serie.

SEDICESIMI DI FINALE

Mercoledì 23 settembre, ore 17.00 CAGLIARI-FROSINONE su Canale 20;

Mercoledì 23 settembre, ore 18.30 UDINESE-PALERMO su Italia 1;

Mercoledì 23 settembre, ore 21.00 MILAN-LECCE su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 17.00 PARMA-SPEZIA su Canale 20;

Mercoledì 24 settembre, ore 18.30 VERONA-VENEZIA su Italia 1;

Mercoledì 24 settembre, ore 21.00 COMO-SASSUOLO su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 18.30 GENOA-EMPOLI su Italia 1;

Giovedì 25 settembre, ore 21.00 TORINO-PISA su Italia 1;

OTTAVI DI FINALE (3-17 DICEMBRE)

BOLOGNA vs Parma/Spezia;

LAZIO vs Milan/Lecce;

JUVENTUS vs Udinese/Palermo;

ATALANTA vs Genoa/Empoli;

INTER vs Verona/Venezia;

ROMA vs Torino/Pisa;

FIORENTINA vs Como/Sassuolo;

NAPOLI vs Cagliari/Frosinone;

